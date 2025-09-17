肝癌女驗出「永遠化學物質」超標　醫揪隱藏元兇：都在日常生活中

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

一名女性肝癌患者曾接受電燒與栓塞手術，怎料在術後檢測發現，其體內累積較高濃度的「永遠化學物質」。對此，營養功能醫學專家劉博仁提醒，日常生活中，會接觸到很多隱藏污染，包括不沾鍋具、速食紙盒、某些化妝品與清潔品等，「大家千萬別忽視了！」

劉博仁昨日發文提到，該名女性患者罹患肝癌，曾接受電燒與栓塞手術，術後進行檢測時，發現體內「PFAS」（全氟及多氟烷基物質）濃度偏高，三項檢查中有兩項超標或接近上限。

家屬透露，患者家中使用的不沾鍋已出現大量刮痕，因捨不得丟棄而持續使用，極可能是體內累積PFAS的來源之一。

對此，劉博仁直言，PFAS是一大類人工合成化學物質，鐵氟龍就是其中代表，常見於不沾鍋塗層、防水防油塗料、外食包裝紙、部分清潔用品等。這類物質穩定性極高，不易分解，被稱為「永遠化學物質」，一旦進入人體，會在血液與肝臟累積多年。

研究顯示，長期暴露於PFAS，與脂肪肝、肝纖維化、肝硬化等肝臟疾病相關，甚至可能提高肝癌風險。雖然科學證據仍在累積，但對於原本就有肝臟疾病的患者，確實會造成額外負擔。

劉博仁指出，除了鍋具刮損，PFAS也常見於速食紙盒、紙袋、紙杯等防油防水外食容器、部分地區飲用水、防水防污衣物布料，以及含防水成分的化妝品與清潔用品；另外，他也建議，選用不鏽鋼鍋、陶瓷鍋、鑄鐵鍋等材質，少用一次性紙容器，並挑選標示「PFAS-free」的產品；還有多吃蔬果高纖食物幫助代謝，維持良好生活習慣、定期檢查肝功能。

最後，他強調，「這起個案提醒我們：看不見、摸不著的化學物質，也可能在體內默默累積多年，為健康埋下隱憂。透過日常選擇降低暴露風險，既是保護環境，也是在保護自己與家人的身體健康。」

