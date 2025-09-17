　
31刀殺紅眼！17歲男事後「1舉動」網炸鍋了　一票瘋喊鞭刑

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲駱男在彰化某賓館落網。（圖／記者白珈陽攝）

記者周亭瑋／綜合報導

台中市沙鹿區一名17歲駱姓少年，不滿18歲顏姓女友與其分手，竟狂砍對方31刀，導致女方橫死街頭。就有網友發文痛罵，駱男在逃跑前，竟折返朝顏女再狠踢一腳，根本是泯滅人性；而許多人儘管知道未成年不得判死，仍洗版狂喊「唯一死刑」、「沒辦法教化就重新投胎」。

17歲駱男先從網路上買超過30公分長刀，16日上午9時許，在路邊向人借電話打給顏女，將她約出門談判。兩人碰面後，原本蹲在空地談話，不料駱男突然起身，接著便持刀以揮、砍、刺、劈等方式瘋狂攻擊顏女，短短44秒內狂砍31刀，導致女方當場死亡。

網友在Threads氣憤直呼，女方當時試圖求饒，苦苦哀求「對不起、對不起」，仍慘遭殺手，左手甚至被砍到僅剩皮肉連骨；而男生行凶後騎乘無牌機車逃逸，臨走前還朝對方踢了一腳，可見手段兇殘。

▲▼台中沙鹿情殺，討債男痛下殺手畫面曝。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲駱男痛下殺手。（圖／記者白珈陽翻攝）

同時，原PO也發起投票，問道「大家認為這事件，殺人犯應該判處什麼刑責？」截至目前，有近5千人參與投票，有多達89%的網友認為，應該判死刑。

大票網友紛紛湧入留言，「跪求私法正義」、「鞭刑啦！生不如死」、「我提議，增加一種死刑為凌遲，不然直接死了太便宜犯人了」、「不支持死刑，應該把死刑改成中國十大酷刑」、「沒其他選項。想選被害人怎麼死的，加害人就該怎麼死」、「真選了又不能判死」、「無教化可能，直接判死」、「都不可能，未成年殺人不能判死刑或無期徒刑」、「我支持鞭刑」。

▲網友群起撻伐。（圖／翻攝自Threads）

▲網友群起撻伐。（圖／翻攝自Threads）

09/16 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

