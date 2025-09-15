快訊／1.5小時湊齊100萬！龔益霆交保離開北檢　全程不發一語

記者劉昌松、閔文昱／台北報導

三立前副總之子龔益霆，因涉嫌下藥性侵C姓女星並偷拍遭北檢複訊後，15日晚間8點多被諭令以100萬元交保，限制出境，並查扣手機送鑑識。檢方同時下達犯罪被害人保護令，禁止對被害人恐嚇、騷擾、接觸或跟蹤，期間2年。據了解，龔益霆被諭知交保後，約等待1.5小時，至晚間9點半，保證金送達並辦妥交保手續後離開，全程未發一語，表情冷靜。

據悉，C女指控在8月16日深夜參加友人聚會，因身體不適提前返家，前男友龔益霆卻一路尾隨跟進住處，到家後C女因有心臟病宿疾，請對方幫忙拿藥，卻被偷換成鎮定劑，她服用後便陷入昏沉，完全失去反抗能力，在失去意識前，她隱約聽見旁人提醒「不要壓她，會把骨頭壓斷！」隨後便徹底失去意識。

▲龔益霆交保離開北檢，全程不發一語。（圖／記者劉昌松攝）

等她甦醒後驚覺自己遭性侵，更懷疑過程被錄下，C女當場要求刪除檔案，龔卻態度清挑輕佻，甚至揚言已有雲端備份，毫無悔意。C女因此憤怒又恐懼，害怕影像仍在他手中，隨時可能外流。因此C女於本月11日前往士林地檢署說明，後因士檢無管轄權，轉為北檢進行偵辦。

北檢15日晚間8點多複訊後，諭令龔嫌100萬元交保，限制出境，且查扣手機送鑑識還原。檢方也當庭諭知龔嫌，應遵守犯罪被害人保護命令，禁止對被害人為恐嚇、騷擾、接觸、跟蹤，期間2年。北檢強調，龔益霆涉妨害性自主及妨害性隱私兩罪，偵查仍在進行，後續將持續鑑識手機及追查相關證據，以釐清案情。