17歲男31刀殺女友！網揪出「悲劇共通點」　一票人秒抖：太可怕

▲18歲顏女最後身影。（圖／民眾提供）

記者周亭瑋／綜合報導

台中市沙鹿區昨（16）日街頭發生情殺案，一名17歲駱姓少年不滿18歲顏姓女友與其分手，竟在44秒內狂砍對方31刀，導致顏女橫死街頭。就有網友直言，近年類似的悲劇中都有一個共通點，就是加害者會以返還錢財、物品等名義約見面，最終卻演變成無可挽回的殺機。

死者親友透露，真正的導火線並非外界揣測的感情變節，而是「金錢糾葛」，駱男長期向女生借錢，但那些錢是她打工辛苦賺來、準備繳交升大一學費的，後來她受不了才會選擇分手，這次見面主要也是想把錢討回來。

據悉，少女上周才向家人坦白，兩人之間的金錢與情感糾紛，家人也有叮嚀她要徹底斷乾淨。沒想到，少年疑似透過朋友名義開設小帳號，謊稱要歸還欠款來誘約見面，女生到現場後才知是駱男本人，眼看對方情緒失控，她試圖安撫、道歉，仍慘遭亂刀砍殺。

▲駱男痛下殺手。（圖／記者白珈陽翻攝）

一名網友在「爆廢公社二館」感嘆，之前類似的悲劇新聞中，有一個常見的共通點，就是加害者會以「返還寵物、錢財、物品」等名義設局約見前任，最終卻痛下殺手。

對此，網友們紛紛回應，「垃圾，廢物中的廢物」、「每次這種案件一出現，開頭都會先抹黑女方劈腿，真是奇怪的定律呢」、「這要死刑吧！這種垃圾不用給機會！直接判死」、「借錢就是沒好事」、「無限支持被害者家屬有權凌虐加害者」、「借錢討不回來還要被殺，真的太可怕了」、「這跟幾年前的新聞一樣，是男的花女生存款的錢，要他還...就殺了她」、「恐怖情人越來越多，大家要好好保護自己」、「分手都別要回東西最安全，男女都適用！但自己的寵物一定要記得帶走，不然會被虐死」、「這種情況絕對不要見面，有人陪也不要」。

▼顏女當場慘死。（圖／記者白珈陽翻攝）