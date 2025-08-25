接生悲劇！4.2kg寶寶「頭被扯斷」滾落地　身軀仍卡子宮

▲ 嬰兒在接生過程中頭身分離。（圖／翻攝自Facebook）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印尼北蘇門答臘省中塔那普利縣皮南索里（Pinangsori）衛生所發生恐怖分娩意外，一名嬰兒在接生過程中頭部與身體分離，身軀仍留母親子宮內，悲慟畫面在網路曝光，引發民眾震驚與憤怒。

綜合Tribun News等當地媒體，這起事件發生於本月18日清晨，一名產婦前往當地衛生所待產，醫護人員經過4次檢查後發現胎兒已無心跳，但為避免家屬情緒崩潰，未立即告知實情。醫護當下建議轉至大醫院處理，但家屬堅持就地分娩。

中塔那普利縣衛生局服務準備組組長麗絲娜（Lisna Panjaitan）說明，「胎兒重達4.2公斤，且已在子宮內死亡，骨骼組織變得脆弱」。由於產婦無法正常用力，助產士採取外力推擠腹部、同時拉扯胎兒頭部的方式協助分娩，未料頭部在過程中斷裂。

事發畫面在臉書瘋傳，嬰兒父親抱著以布巾包裹的遺體，令許多網友不捨。家屬質疑發生醫療疏失，要求衛生所說明真相，「我們只想知道為何會發生如此慘烈的疏忽，讓頭部斷裂掉落地面，身體卻留在體內」。所幸目前產婦已脫離危險，無大量出血狀況。

麗絲娜則強調，醫護處置符合標準作業程序，並非醫療疏失，「這是為拯救母親性命的必要措施」。她表示若家屬提告，院方已備妥相關文件應訴。