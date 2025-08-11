　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

林逸欣被愛富養長大　「父母2行為」比有錢更難得！一票羨煞

▲林逸欣和老公Tony婚禮。（圖／欣宇宙音樂提供）

▲林逸欣父母在婚禮上，把寶貝女兒交給Tony。（圖／欣宇宙音樂提供）

記者施怡妏／綜合報導

林逸欣在本月初終於甜蜜舉辦婚禮，其中一段她親手剪輯的12分鐘成長影片，童年一點一滴都被爸媽記錄下來，也流露出家人間緊密的感情，近日在社群上掀起討論。就有網友表示，像林逸欣這樣美滿的家庭，在台灣稀有到令人羨慕，也不禁好奇「這樣的家庭是少數還是多數？」

有網友在PTT發文，林逸欣的家庭充滿關愛與支持，父母不僅積極參與孩子的成長，更在生活中留下許多珍貴回憶，形容她是「被愛富養長大的女孩」。從影片中就能得知，夫妻感情和小孩關係都有緊密的結合，大讚教科書等級的父母。

他坦言，身邊許多人是在單親家庭中長大，有些因經濟條件有限，還必須幫忙工作貼補家用；更有些人經歷父母長期爭吵、甚至家暴，「像林逸欣這種家庭組成條件，在台灣是不是很稀有到令人羨慕？這種正常或可稱之為美滿的家庭，在台灣算是多數還是少數呢？」

▲林逸欣和老公Tony婚禮。（圖／欣宇宙音樂提供）

▲林逸欣和老公Tony婚禮月初舉辦婚宴。（圖／欣宇宙音樂提供）

貼文曝光，一票網友直呼「非常少數」，而且很多家長即使有錢，也不一定會花時間陪小孩，「有錢有時間也願意陪伴，真的不容易」、「家庭教育也好」、「父母也花很多時間陪他們吧」、「有錢的家庭多的是，這麼有愛的就鳳毛麟角，多的是父母工作忙碌，或是懶得參與小孩活動」、「有錢有愛又能陪伴，真的難得」。

許多網友羨煞，「一邊看眼淚一邊掉，忽然意識到自己也想要擁有那些鼓勵跟支持」、「從小就有V8，根本人生勝利組」、「真是天選之人，上輩子做好事了吧」、「這反而讓我想成為像她父母那樣的人」、「能有這種父母、家庭、幸福人生，是不是上輩子拯救宇宙」。

還有網友認出，「她的媽媽是我國中的生物老師，是一個很溫柔善良的老師」、「她媽媽是我在剛轉學到一個陌生環境的精神支柱，是一個白月光等級的存在」、「我朋友當過她小學老師，家長有錢但人很客氣」。

08/10 全台詐欺最新數據

404 1 6931 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／鄭麗君宣布：成立線上專區　台美關稅談判會公開沒有黑箱
快訊／鄭麗君宣示：台美關稅談判爭取再降稅率＋不要疊加
捐款人崩潰！2.6億善款「僅4%做公益」
黃國昌表態選新北市長！藍委提可比民調　洪孟楷：但勿重蹈202
LIVE／台灣怎因應關稅疊加「20＋N」？　鄭麗君出面說明
楊柳颱風要來了！放颱風假機率高？專家點名2區雨最猛

才女林逸欣在婚禮上，深情播放著她親剪的12分鐘成長影片，記錄著爸媽一路細心栽培，把滿滿的愛在身心靈上「富養她長大」，讓許多人動容不已。當年，林逸欣北上台師大就讀時，爸媽無法時時陪伴在側，特地寫下「12條叮嚀」也出現在影片中，萬人看完再度暖翻，「根本都是預言家！太扯了」。

家庭教育林逸欣感動幸福影片

