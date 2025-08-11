林逸欣被愛富養長大　「父母2行為」比有錢更難得！一票羨煞

▲林逸欣父母在婚禮上，把寶貝女兒交給Tony。（圖／欣宇宙音樂提供）

記者施怡妏／綜合報導

林逸欣在本月初終於甜蜜舉辦婚禮，其中一段她親手剪輯的12分鐘成長影片，童年一點一滴都被爸媽記錄下來，也流露出家人間緊密的感情，近日在社群上掀起討論。就有網友表示，像林逸欣這樣美滿的家庭，在台灣稀有到令人羨慕，也不禁好奇「這樣的家庭是少數還是多數？」

有網友在PTT發文，林逸欣的家庭充滿關愛與支持，父母不僅積極參與孩子的成長，更在生活中留下許多珍貴回憶，形容她是「被愛富養長大的女孩」。從影片中就能得知，夫妻感情和小孩關係都有緊密的結合，大讚教科書等級的父母。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他坦言，身邊許多人是在單親家庭中長大，有些因經濟條件有限，還必須幫忙工作貼補家用；更有些人經歷父母長期爭吵、甚至家暴，「像林逸欣這種家庭組成條件，在台灣是不是很稀有到令人羨慕？這種正常或可稱之為美滿的家庭，在台灣算是多數還是少數呢？」

▲林逸欣和老公Tony婚禮月初舉辦婚宴。（圖／欣宇宙音樂提供）



貼文曝光，一票網友直呼「非常少數」，而且很多家長即使有錢，也不一定會花時間陪小孩，「有錢有時間也願意陪伴，真的不容易」、「家庭教育也好」、「父母也花很多時間陪他們吧」、「有錢的家庭多的是，這麼有愛的就鳳毛麟角，多的是父母工作忙碌，或是懶得參與小孩活動」、「有錢有愛又能陪伴，真的難得」。

許多網友羨煞，「一邊看眼淚一邊掉，忽然意識到自己也想要擁有那些鼓勵跟支持」、「從小就有V8，根本人生勝利組」、「真是天選之人，上輩子做好事了吧」、「這反而讓我想成為像她父母那樣的人」、「能有這種父母、家庭、幸福人生，是不是上輩子拯救宇宙」。

還有網友認出，「她的媽媽是我國中的生物老師，是一個很溫柔善良的老師」、「她媽媽是我在剛轉學到一個陌生環境的精神支柱，是一個白月光等級的存在」、「我朋友當過她小學老師，家長有錢但人很客氣」。