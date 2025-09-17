變春宮網！台中消防局官網驚見「新山找小姐價格」　市府回應了

▲台中市議員江肇國爆料，台中市消防局的即時災情網頁網址，昨（16）日竟出現「找小姐價格電話」等色情字眼（圖／市議員江肇國提供）



記者游瓊華／台中報導

台中市議員江肇國爆料，台中市消防局的即時災情網頁網址，昨（16）日竟出現「找小姐價格電話」等色情字眼，怒批該網頁是市民最常使用的災情查詢入口，如此重要的網站竟出現不雅字眼，疑遭駭客入侵竄改，顯示市府對資安檢查完全鬆散。消防局則發出聲明澄清，強調官網運作一切正常，並未遭駭客入侵，研判是Google搜尋引擎的快取或搜尋結果顯示異常所致。

台中市消防局即時災情網頁網址被發現出現「新山外圍小姐聯繫電話」、「約妹網址」、「實際上門」、「新山哪裡有外圍女聯繫電話」、「新山找小姐價格」等，若遭搜尋引擎收錄，恐讓「台中市政府消防局」與「中國約妹」、「小姐價格、電話」等關鍵字連結，嚴重損害市府形象。

▲江肇國指出，這種駭入或污染的情況發生在流量最高的頁面，足見市府資安管理失職。（圖／市議員江肇國提供）



江肇國指出，這種駭入或污染的情況發生在流量最高的頁面，足見市府資安管理失職，大酸「盧市府還喊自己是智慧城市？數位發展局是在睡覺嗎？」他更警告，若連消防系統這樣攸關公共安全的網站都可能遭到滲透，一旦遇到中國網路攻擊或其他嚴重駭客入侵，後果將不堪設想。

對此，台中市消防局回應消防局說明，於16日晚間7時接獲通報後立即檢視，確認官方網站本身並無異常。為避免民眾誤解，已於晚間8時15分主動向Google官方反映，請求移除異常連結，至晚間9時許，相關的快速連結已恢復正常。

消防局表示，目前全案已通報警方介入調查，未來將持續加強資安防護，並即時澄清外界疑慮。