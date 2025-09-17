女大生赴約慘死！命案現場遺留「粉色髮絲」　黑狗嗅聞血腥味

記者許權毅／台中報導

台中市沙鹿區驚悚街頭殺人命案，17歲駱姓少年約出18歲顏姓女友狠砍31刀。命案現場在沙鹿區一處多岔路口旁小巷，今日一早，可見柏油路面仍有大量血痕，附近一隻黑狗疑似被氣味吸引，不斷嗅聞，現場還見到死者粉色頭髮遺留在現場，正要展開大學生活的顏女不幸遇害，令人惋惜。

▲台中沙鹿驚悚命案，駱姓少年殺死顏姓女友，事隔一天，現場仍可看出有血跡。（圖／記者許權毅攝）



昨日上午，駱姓少年不滿顏女與其分手，約對方到沙鹿區忠貞路談判，雙方一言不合，駱男竟拿出預先買好的長刀，短短44秒內瘋狂砍殺顏女31刀，第一次動手離開後甚至返回補刀，讓顏女慘死街頭，路過民眾見狀嚇得報警，駱男則在現場丟刀後，騎乘借來的機車逃往苗栗苑裡，之後又搭火車前往彰化躲藏。

▲▼現場遺留顏女的頭髮，黑狗在附近不斷嗅聞血跡。（圖／記者許權毅攝）



據了解，顏女原本是台中大甲人，因考上弘光科大進修部才搬到沙鹿與阿嬤同住。她與駱嫌透過網路相識交往，因男方疑似是討債集團成員且行為偏差，決定分手。

警方昨日晚間將駱少逮捕帶回清水警分局後，並未漏夜偵訊，僅初步詢問案情，今早正式製作筆錄。由於駱未成年，警詢完畢後先移送少年法庭，但本案是10年以上重罪，預計會再由法院視情節，移送檢察官依刑事程序辦理。

據悉，駱少情緒沒有特別起伏，還算平靜，大致上都算配合。案件中有出現「借車者」，也預計到分局製作筆錄，釐清案情。