18歲女大生最後身影曝光！一身青春洋溢赴奪命約　半小時後慘死街頭

記者游瓊華、戴若涵／台中報導

台中市沙鹿區忠貞路16日上午發生情殺案！一名17歲駱姓少年不滿18歲顏姓女友與其分手，竟在44秒內狂砍對方至少31刀，導致顏女橫死街頭。據了解，駱姓少年在網路上買刀，還借路人手機釣出顏女赴約，而顏女赴約前的最後身影曝光，只見她身穿藍色T恤、藍色短褲，手上提著一個粉色小袋子。

回顧整起案發經過，17歲駱姓少年因不滿顏女與其分手，先從網路上買超過30公分長的長刀後，16日上午9時許疑似擔心顏女拒接電話，在路邊向人借電話打給顏女，將顏女約出門談判。駱姓少年與顏女碰面後，2人蹲在空地談話，駱姓少年突然起身，似乎是在質問顏女，接著便持刀以揮、砍、刺、劈等方式瘋狂攻擊顏女。

▲18歲顏女最後身影曝光，遭17歲駱姓前男友用「路人電話」騙出門殞命。（圖／民眾提供，下同）

顏女當場倒地不起，駱姓少年轉身準備要跑，突然間又折返猛踹顏女一腳，並補砍數刀，整個過程約44秒內狂砍顏女31刀，手段相當兇殘，現場也留下滿地鮮血。目擊者見狀趕緊報警處理，驚嚇表示，顏女左手被砍到只剩皮連骨，過程中還聽到顏女求饒苦稱「對不起」，但駱姓少年仍毫不留情、殺紅眼。

駱姓少年犯案後， 隨即騎乘無車牌的機車逃逸，殺完人後從台中沙鹿騎回苗栗苑裡將機車歸還給朋友，再變裝搭火車前往彰化一處摩鐵躲藏，被警方逮捕時反應平和。

而顏女為台中大甲人，因就讀弘光科技大學進修部才搬到沙鹿與阿嬤同住，她與駱姓少年透過網路認識進而交往，她疑因男方是討債集團成員，發現駱姓少年行為偏差決定分手，不料，卻遭遇死劫。

透過顏女住家附近宮廟的監視器畫面可發現，顏女16日上午8時56分時先出門一趟，9時05分返家，9時14分被駱姓少年約出門，只見她頭綁低馬尾，身穿藍色上衣、短褲、白色中筒襪、白色洞洞拖鞋，手上還拎著一個粉色小提袋，打扮青春洋溢外出，沒想到事隔僅半小時後便遭遇死劫，讓親友痛心不已。