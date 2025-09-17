偷雇主保險箱！台中清潔工找友盜走1254萬現金及珠寶　雙雙遭起訴

▲2人偷走的保險箱。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華、劉人豪／台中報導

台中大里區一間民宅，今年8月保險箱遭楊姓男子、羅姓男子整個抱走，裡面有現金1254萬1100元、珠寶、金飾、地契權狀、支票等物，台中地檢署近日偵結，依竊盜罪起訴兩人，並裁定續押。

霧峰分局國光派出所指出，8月3日獲報，住處遭不明人士侵入竊走保險箱，裡面有現金、支票數張、珠寶等共值約1千4百多萬元，警方鎖定車牌一路往南追緝，5日在台南市區逮捕正在開車的2名嫌犯，分別是楊姓男子和羅姓男子，2人都是44歲，從車內起出作案工具和剩下贓款，嫌犯已花掉上百萬元。

▲警方起出作案工具。（圖／民眾提供）

根據起訴，楊姓男子因擔任屋主清潔人員，熟知屋內環境及財務狀況，竟起歹念，聯手羅姓友人行竊，8月2日晚間，楊男先與羅男相約前往住宅附近，隔日凌晨，2人趁屋主全家外出之際，搬走保險箱，內有1254萬1100元現金、珠寶、金飾及房地產權狀等貴重物品，隨後還將贓物帶往汽車旅館分贓。台中地檢署近日偵結，依竊盜罪起訴兩人。

台中地檢署近日偵結，依加重竊盜罪起訴兩人，台中地院並裁定續押。另2人原本羈押原因及必要性依然存在，若以具保、責付或限制住居等侵害較小之手段，均不足以確保後續審判或執行程序順利進行，仍有繼續羈押原因及必要。