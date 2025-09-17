美國好市多氣泡酒會自爆！緊急發信警告別打開：務必立即丟棄

▲美國好市多發出警告信，其販售的氣泡酒可能自爆，呼籲顧客立刻將酒丟棄。（組圖／翻攝Google地圖、好市多）



記者鄒鎮宇／綜合報導

美國好市多（Costco）近日發出安全警告，宣布召回旗下Kirkland Signature Prosecco Valdobbiadene氣泡酒，原因是部分瓶身有可能在未開封狀態下突然碎裂，恐造成消費者受傷。

綜合外媒報導，這項警訊主要針對2025年4月25日至8月26日期間，在愛荷華、伊利諾、印第安納、肯塔基、密西根、明尼蘇達、密蘇里、北達科塔、內布拉斯加、俄亥俄、南達科塔與威斯康辛等11個中西部州購買該產品的會員。

根據好市多發給會員的通知信，消費者若持有未開封的氣泡酒，請勿嘗試打開，務必立即處理丟棄，以避免玻璃爆裂帶來的危險。官方建議，應先用紙巾包好瓶身，再裝入塑膠袋密封，最後丟入垃圾桶。值得注意的是，這次召回不接受瓶身退回至賣場，會員可憑警示信至門市申請全額退款。

此次警示僅限商品編號1879870的氣泡酒，至於受影響的瓶數，好市多並未進一步公布，「對於造成的不便，我們深感抱歉。」目前尚不清楚台灣好市多是否有販售該產品，但台灣官網上無販售同款酒類。