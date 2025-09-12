　
生活

好市多「土雞骨腿切塊」沒剁開　他還要動刀！內行曝原因：故意的

▲▼好市多,賣場（圖／記者劉維榛攝）

▲網友買到沒剁開的土雞肉塊，其實是有原因的。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

一名會員抱怨，在好市多買「土雞骨腿切塊」，打開後發現雞腿只是剁痕，肉塊仍黏在一起，還得自己動刀。留言串不少人共鳴，「買過一次就不買了」、「骨頭沒切斷很困擾」，也有人分享「用廚房剪刀剪開就好」。另有網友緩頰，認為這樣能證明是一整隻雞腿，不怕被質疑拚湊。

一名網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，買了一盒「土雞骨腿切塊」，價錢算是合理，但打開想要烹煮時，卻愣見切塊不確實，「只有剁開，每一塊肉都還是連在一起」，導致他還得動刀處理，「挺麻煩的！」

文章引發討論，不少網友深表認同，「買過一次就不買了，超麻煩，骨頭根本沒切斷，結果回家還要自己切，乾脆市場買一買就好，省事」、「這一點認同，沒剁開確實很麻煩」、「我家沒剁刀，所以不買」、「真的有點煩，會有碎骨頭，有時候連骨頭都沒斷開，根本切不動」。

也有人替Costco緩頰，認為這樣處理其實有其道理，「呃，這是故意不剁開的」、「我覺得肉沒完全剁開，是為了要讓客人能看清楚是用一隻完整的雞腿肉切的，以及總共有幾隻雞腿肉，避免分散難找」、「這樣才能確定是一體的，不然不知又被說是怎麼拚湊起來的了」、「可能是不想骨肉分離吧」、「之前買特價的魚片，全部都是魚尾...至少證明了是整隻腿」。

也有買過的網友分享，「買了10幾年都是這樣沒變過，用廚房剪刀剪開比較容易」、「我家定期買回來後，用剪刀剪開，一支雞腿裝一袋夾鏈袋，放冷凍保存」、「剪刀很好用，全聯的也都沒切斷，應該是機器切的」。

50車瞬間包膜！整條街像下雪...超扯畫面曝

