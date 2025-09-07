剖腹產突發羊水栓塞！花蓮婦大出血腎衰竭瀕死　醫搶命死神放手

▲羊水栓塞產婦瀕死，門諾醫療團隊不放棄堅持搶救。（圖／門諾醫院提供，下同）

花蓮一名41歲的林小姐，原本帶著喜悅準備迎接第二個孩子，卻在剖腹產過程中突遭罕見的「羊水栓塞」，短短一個月內，她歷經大出血、腎衰竭、腹部腔室症候群，病情數度危急，甚至瀕臨腦死。所幸，門諾醫院跨科別醫療團隊展現「不放棄」的精神，加上丈夫日夜守候的深情支持，最終奇蹟地闖過鬼門關，母女均安。「醫護團隊不只是救了我的太太，更救了我的家庭。」產婦丈夫溫先生哽咽地說。



今年7月30日中午，林小姐因前置胎盤、妊娠糖尿病等高風險因素，在門諾醫院接受剖腹產。當嬰兒順利出生時，意外卻同時發生！林小姐突然血壓驟降、意識喪失，醫師初步判斷為羊水栓塞。婦科主任廖基元回憶：「那一刹那，病情急轉直下，我一邊急救，一邊緊急呼叫團隊支援，大量輸血計畫隨即啟動，醫護人員迅速集結搶救。」

心臟血管外科主任黃振銘當時正進行一場主動脈手術，接獲急電後火速趕往產房。他指出：「羊水栓塞非常罕見，在美國約每4萬名產婦才會出現一例，歐洲約5萬分之一，但死亡率可能高達60％。」其致命之處在於，胎兒細胞、組織或羊水進入母體血液後，引發嚴重過敏性反應和免疫風暴，造成急性心肺衰竭，後續還可能出現凝血功能異常，大量出血難以控制。



黃振銘回憶，當時醫療團隊面臨艱難抉擇是否立即放置葉克膜（ECMO）。「葉克膜不是萬能，如果病人同時出血嚴重，裝上反而會更危險。」最終，他與團隊決定先建立"血管鞘"以備緊急狀況，這份審慎判斷成為救治的關鍵。

危機接二連三無情襲來。林小姐術後出現嚴重凝血異常（DIC），腹腔大量出血，甚至因壓力過大導致呼吸器無法送氧。醫療團隊不得不在加護病房進行前所未有的緊急床邊手術。當子宮被打開、瘀血如箭噴出時，她的血氧才逐漸回升。這也是門諾醫院創院以來，首次在ICU進行剖腹減壓手術，展現跨科別團隊臨危不亂的專業默契。



副院長王志弘回憶，當檢查顯示腦部仍有部分反應時，他心中堅信「應該要拚命救下去，她還有機會。」同時，中醫科主任楊成湛也透過針灸與中藥協助，協助減緩神經水腫、促進腦部功能恢復，中西合療的方式讓希望得以延續。



除了醫療團隊的專業，林小姐的丈夫溫先生更是關鍵支柱。從手術當天起，他幾乎日夜守在加護病房外，即使多次被醫師告知「可能撐不下去」，他仍堅定表示：「只要有一絲希望，就要救回她。」院方社工、護理長與牧師見證了這份深情，也主動伸出援手：有人送上早餐，開病房讓他盥洗，有人安排員工宿舍，讓他能稍作休息，避免過度疲憊；也有人在病危時刻陪伴，給予心靈安慰。黃振銘坦言：「我多次看見他孤單坐在走廊，那份不離不棄的愛，讓我們醫護也更想拼盡全力救下病人。」

談起新生女兒的小名「樂樂」，溫先生特別感慨。原來，這是延續自他們曾經飼養11年的瑪爾濟斯小狗也叫「樂樂」。樂樂當年從非法繁殖場被救出，毛全被剃光，瘦小得像隻貓，但在夫妻倆的照顧下逐漸恢復健康，成為家庭中最貼心的陪伴。去年7月30日下午，牠靜靜離世，留下無盡思念。而命運的巧合是，今年同一天的午後，小女兒誕生了。



「我們失去了一個樂樂，上天又送來另一個樂樂，彷彿提醒我們，生命雖然會有告別，但愛永遠不會斷。」溫先生哽咽地說。如今，看著妻子康復，親手抱著新生的女兒，他覺得這不僅是醫療的奇蹟，更是上天最溫柔的禮物。

經過一個月波折，林小姐終於康復，能下床行走，甚至親手抱起剛出生的小女兒「樂樂」。她和大女兒依偎在病床上的畫面，讓醫師們直呼「是最幸福的風景」。



在出院前的慶生會上，黃振銘也動情分享。他說，醫師在急救時的確只能全神貫注、把所有專業用盡，但林小姐能夠活下來，不僅是醫療的功勞。「這一路上有太多善意在支撐：從護理師、社工、牧師，甚至清晨送來一杯熱豆漿的同仁，每個人都在默默付出。」



黃振銘強調，正是因為這些善念匯聚，病人才能熬過一關又一關。他坦言，這場搶救讓自己再次體會到，醫療不只是冰冷的技術，更是凝聚人心的行動，「當我們彼此支持，才能創造看似不可能的奇蹟。」。