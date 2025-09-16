國慶煙火在南投！「1000發試放」3分鐘畫面曝光　規模十年最大

▲2025國慶煙火，將在南投主辦。（圖／縣府提供）

記者高堂堯、鄒鎮宇／南投報導

南投縣今年首度爭取到國慶焰火主辦權，16日晚間於貓羅溪畔試放焰火，短短3分鐘內超過千發煙火接連升空，照亮夜空，吸引大批民眾提前到場卡位，現場驚嘆聲不斷。這場試放主要是檢驗3至8吋焰火彈的施放角度與安全，縣長許淑華親自到場督導，確保正式活動萬無一失。

當晚沿貓羅溪堤防，許多攝影愛好者架設器材，捕捉絢麗畫面。為維持秩序，晚間6點至10點，華陽路、順溪北路等10條道路進行交通管制，綠美橋也從7點起同步限制通行。縣府強調，焰火施放地點就是南投燈會場地，民眾相當熟悉。許淑華表示，雖然南投腹地有限，但希望藉此活動吸引遊客深度旅遊，不只是快閃打卡。

今年國慶焰火結合南投自然景觀，貓羅溪、情人橋等地標成為煙火背景，打造獨一無二的國慶印記。縣府也感謝市長張嘉哲協助規劃易經大學、旺來產業園區等觀賞據點，讓市民有更多選擇。試放結束後，縣府要求各單位針對交通、接駁及觀賞環境進行檢討，加強宣導管制措施，確保活動順利推動。

▲▼南投縣長許淑華。（圖／縣府提供）

10月10日國慶主秀將於晚間8點登場，長達40分鐘、超過3萬發焰火分12主題段落施放，最大煙火達8吋，是近十年來最盛大。現場還邀請百大DJ妖嬌、DJ Mr.GIN混音，並有知名歌手壓軸演出，煙火與音樂交織，預期氣氛熱烈。

國慶當天中午12點起，會展中心周邊道路開始管制，南投市、草屯鎮及名間鄉設有三大接駁站，規劃六條路線，方便民眾往返茶博會場與焰火場地。為避免交通壅塞，國道三號南投交流道將暫時封閉，改道至中興及名間交流道，散場時則視情況進行間歇性管制。

縣府提醒大家多利用接駁車及公共運輸，確保行車順暢。連假期間同步推出「南投旅遊好康月」，住宿、餐飲及景點優惠齊發，邀請民眾白天逛茶博、晚上賞焰火，深度體驗南投的文化與觀光魅力，共度難忘國慶假期。