彰化民宅火警屋主獨子成焦屍　里長曝他乖巧孝順...請病假遇火劫

▲北斗大新路民宅火警，男子明顯死亡。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣北斗鎮發生一起令人心碎的火警意外！一名40多歲李姓男子因身體不適向公司請假，上午還外出購買早餐，未料返家後竟不幸遭遇死劫。當時鄰居發現屋內冒出大量濃煙，趕緊通報，警消據報後緊急趕往現場，在1樓後方樓梯間發現李男倒臥在地，救出時已全身焦黑、明顯死亡，家人悲痛萬分。

這起火警發生在上午10點49分左右，附近鄰居發現該民宅不斷竄出濃濃黑煙，立即撥打119報案。北斗消防分隊獲報後不敢大意，迅速出動消防車與救護人員趕往現場搶救。消防人員到達後，立即佈水線進行灌救，同時冒險進入火場搜救。

據里長初步了解，李男今天因為體不舒服，特地向公司請假在家休息，上午還曾外出購買早餐，沒想到不久後就發生火警意外。消防人員在濃煙中找到李男時，他已經倒臥在1樓後方樓梯間，令人看了格外心酸。

更讓人不捨的是，里長及老鄰居透露李男是家中的獨子，個性乖巧孝順，是街坊鄰居公認的好青年。李父因妻子早年過世，一個人靠著打零工當吊車司機，辛苦拉拔2女1男共3個孩子長大。如今獨子遭遇不幸，讓這個單親家庭陷入巨大悲痛，消防局初步研判，火勢從1樓後方延燒，詳細起火原因仍待火調科人員進一步鑑識。

這起意外火警不僅奪走一條寶貴生命，更讓這個家庭面臨巨大打擊，里長將協助家屬度過難關，同時也呼籲民眾注意居家防火安全，避免類似悲劇再次發生。