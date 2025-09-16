成都大暴雷雨…白天變黑夜　居民嘆：20年沒聽過這麼大的雷聲

記者廖翊慈／綜合報導

四川成都氣象台16日上午6時發布暴雨黃色預警，6至7時，雙流（63.3毫米）、溫江（34.9毫米）包辦全中國降水排行榜前二，最大降水量出現在彭州桂花豐樂站累計雨量達228.9毫米。多位居民指出，不僅積水淹到膝蓋，雷電頻傳，凌晨還被「炸雷驚醒」。

▲成都居民拍下打雷景象。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，16日上午10時，一名在大廠上班的曉曉（化名）指出，昨晚到現在打雷下暴雨，自己趕到公司時已全身濕透，就算從家門口進地鐵幾步路，傘也擋不住雨，地鐵裡大家都是濕的，「昨天半夜那個雷更是誇張，我活了二十多年，從來沒聽過這麼大的雷聲，同事說自己老公半夜，還特意爬到窗邊去看這個雷電。」

另一位上班族明明（化名）則表示，早上開車去上班，「我倒是沒淋雨，但遲到了快一個小時，出發時在地下車庫，排了半天隊還出不去，出去後十字路口又堵死，還不如請假，明明白天，天色卻像晚上，整個都是霧，雨刷根本刮不掉大暴雨。」

▲成都大暴雷雨災情。（圖／翻攝自微博，上同）

成都師範學院溫江校區也在大雨中被淹，該校學生拍攝的影片顯示，積水深至學生膝蓋處，學生們舉著傘，背著書包，蹚水走向教室。

當地氣象台發布暴雨黃色預警訊號，金牛區、成華區、錦江區、青羊區、武侯區、高新區、天府新區等中心城區有雷雨，部分地方大雨到暴雨，提醒廣大市民注意防範，注意早高峰出行安全。

消息指出，成都中西部出現強烈對流天氣，全市共計出現大暴雨18站（邛崍6、彭州2、都江堰2、雙流3、崇州2、大邑1、溫江1、蒲江1），暴雨114站。最大累計降水量226毫米、小時最大雨強101.8毫米（皆出現在彭州桂花豐樂站）。目前降雨仍在持續，預計16日白天，雨量中雨，中部部分地方大雨至暴雨，個別地方大暴雨。