社會 社會焦點 保障人權

中壢惡火奪5命告別式！上百親友師長悲送　張善政率局處長致敬

▲桃園市長張善政今天上午率教育局長劉仲成、社會局長陳寶民等人出席公祭，向5名不幸罹難者致意。（圖／市府新聞處提供）

▲張善政率教育局長劉仲成、社會局長陳寶民等人出席公祭，向5名不幸罹難者致意。（圖／市府新聞處提供，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢龍岡地區日前發生大火，導致睡夢中5人逃生不及葬身火窟，今（9）日上午在中壢殯儀館舉行聯合公祭，市長張善政率領教育、社會局處長到場上香致意並向家屬慰問，上百家屬與4名學童普仁、龍岡國小師長也到場，向這些來不及長大學童場致敬，場面哀傷隆重。

上月8月31日清晨，中壢龍岡地區發生民宅大火，3樓睡夢中黃姓媳婦、她的一對葉姓兒女與寄宿的葉姓兄妹，因逃生不及喪身火場，事後包括4名學童就讀的普仁、龍岡國小，全校師長都發起追思活動，紀念這兩對姊弟兄妹。

今天葉姓家屬在中壢殯儀館舉辦聯合公祭儀式，上百位親友、師長與志工們到場，桃園市長張善政率領市府教育局長劉仲成、社會局長陳寶民等人到場上先致意，並向家屬表達市府慰問之意。

▲桃園市長張善政今天上午率教育局長劉仲成、社會局長陳寶民等人出席公祭，並上香致意。（圖／市府新聞處提供）

市府指出，包括社會局已啟動災害救助機制，社工團隊已第一時間介入協助家屬，針對家屬需求提供心理支持、資源連結與必要服務，並與市府教育局、區公所等單位協力，除提供災害救助金及補助外，亦整合專業社工服務，展現市府守護市民的決心，以確保家屬生活安定，陪伴家屬度過難關。

見女子欲騎車離去竟動手搶奪機車　莽男遭路人壓制下場曝

邀少女出遊舔胸猥褻！色男前科累累賠50萬盼緩刑　慘被法官打臉

桃園男賭場收千元偽鈔超不爽　竟開300公里到台東...加油用掉

09/08 全台詐欺最新數據

539 2 4452 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／台積電外包商陳屍麥當勞一夜　3至親悲痛認屍
獨／殺人淡定畫面曝！逆子身中5刀　失血過多亡
台中囝仔有福了！盧秀燕發2.7億大紅包　24萬學童週週喝鮮奶
40歲女健檢腫瘤指數只多1　堅持詳查發現癌王
許瑋甯「懷孕胖12kg」月子做2個月　邱澤當爸變了
台灣TOYOTA「神車休旅、Altis」 10月改款！全新造
過去這一年很痛苦　邱議瑩：柯建銘聽不下大家的意見

中壢惡火奪5命公祭張善政致意

