中壢惡火奪5命告別式！上百親友師長悲送　張善政率局處長致敬

▲張善政率教育局長劉仲成、社會局長陳寶民等人出席公祭，向5名不幸罹難者致意。（圖／市府新聞處提供，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢龍岡地區日前發生大火，導致睡夢中5人逃生不及葬身火窟，今（9）日上午在中壢殯儀館舉行聯合公祭，市長張善政率領教育、社會局處長到場上香致意並向家屬慰問，上百家屬與4名學童普仁、龍岡國小師長也到場，向這些來不及長大學童場致敬，場面哀傷隆重。

上月8月31日清晨，中壢龍岡地區發生民宅大火，3樓睡夢中黃姓媳婦、她的一對葉姓兒女與寄宿的葉姓兄妹，因逃生不及喪身火場，事後包括4名學童就讀的普仁、龍岡國小，全校師長都發起追思活動，紀念這兩對姊弟兄妹。

今天葉姓家屬在中壢殯儀館舉辦聯合公祭儀式，上百位親友、師長與志工們到場，桃園市長張善政率領市府教育局長劉仲成、社會局長陳寶民等人到場上先致意，並向家屬表達市府慰問之意。

市府指出，包括社會局已啟動災害救助機制，社工團隊已第一時間介入協助家屬，針對家屬需求提供心理支持、資源連結與必要服務，並與市府教育局、區公所等單位協力，除提供災害救助金及補助外，亦整合專業社工服務，展現市府守護市民的決心，以確保家屬生活安定，陪伴家屬度過難關。