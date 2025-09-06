　
地方 地方焦點

2025桃園體育運動展演會暨表揚活動　張善政感謝選手幫爭光

▲桃園市長張善政今晚出席桃園體育運動展演會暨體育有功人員暨表揚活動上致詞。（圖／市府新聞處提供）

▲桃園市長張善政今晚出席桃園體育運動展演會暨體育有功人員暨表揚活動上致詞。（圖／市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長張善政今（6）日晚間出席「桃園體育運動展演會暨體育有功人員（團體）表揚活動」時表示，為配合9月9日國民體育日，市府特別於藝文廣場舉辦以「Taoyuan in Action」為主軸的展演活動，邀請市民現場體驗多元運動項目外，也表揚過去一年在成都世界運動會、德國世界大學運動會及各項國內外賽事中表現優異的桃園選手，感謝他們為桃園與台灣爭光。

▲桃園市長張善政今晚頒發傑出運動獎給健美選手林書豪。（圖／市府新聞處提供）

▲桃園市長張善政今晚頒發傑出運動獎給健美選手林書豪。（圖／市府新聞處提供）

張善政指出，桃園在各項體育領域皆有亮眼成果，充分展現「運動大城」的實力，更感謝市體育總會理事長葉俊毅及各單項委員會共同推動桃園運動發展，市府未來將持續與體育總會及各單項委員會合作，舉辦更多賽事與活動，營造完善的運動環境，讓更多優秀選手被看見，在國際舞台上持續發光發熱。

▲桃園市長張善政今晚頒發傑獎盃給射箭選手林翰霆。（圖／市府新聞處提供）

▲桃園市長張善政今晚頒發獎盃給射箭選手林翰霆。（圖／市府新聞處提供）

體育局說明，今年展演延續「虛實交融」特色，現場進行舞龍、體操、武術、跆拳道及啦啦隊等多元表演，並首度加入輪椅舞演出，展現運動平權與多元價值，同時舉辦電競表演賽，邀請2025桃園電競節冠亞軍同場競技，吸引年輕族群參與。活動亦進行體育有功人員表揚，頒發「傑出運動選手獎」、「優秀運動教練獎」及「績優人員及團體獎」等三大獎項，總計有31名人員或團體獲獎，其中桃園市參加2025年成都世界運動會9名選手及德國萊茵魯爾世界大學運動會26名選手與5名教練也到現場接受表揚。

▲桃園市長張善政今晚頒發獎金給參加德國萊茵魯爾世界大學運動會，桃市共計26名選手參賽。（圖／市府新聞處提供）

▲桃園市長張善政今晚頒發獎金給參加德國萊茵魯爾世界大學運動會的桃市選手。（圖／市府新聞處提供）

值得一提的是，剛落幕的2025年德國萊茵魯爾世界大學運動會，桃市共計26名選手參賽，其中傅兆玄於男子跳高獲得銀牌，蘇力揚、林煜傑、鄭宇倢及宋祐媗於羽球混合團體賽獲得銀牌，鄭宇倢及宋祐媗則於羽球女子雙打獲得銀牌，林煜傑及鄭宇倢於羽球混合雙打獲得銅牌，邱義睿於跆拳道男子對打74公斤級獲得銅牌，黃奕承於跆拳道男子品勢團體賽獲得銅牌，簡彤娟於桌球女子團體賽及女子雙打獲得銅牌。

此外，2025年成都世界運動會，桃市有9名選手參賽，簡證嚴於龍舟8人座200公尺獲得銅牌，吳沛芸、羅凱葉、陳俊達、高禎佑、邱紹恩獲得合球男女混合團體賽銅牌，張家銓、黃英庭、王怡文選手則獲得台灣史上沙灘合球混合團體賽首面金牌，市府藉由今天的體育有功及國際賽事獲獎人員的表揚活動，為每位選手喝采，也感謝教練等幕後功臣付出，這不僅是桃園之光、更是台灣之光，也讓世界看見台灣。

▲桃園市長張善政與出席體育運動展演會暨體育有功人員、小朋友等合影。（圖／市府新聞處提供）

▲桃園市長張善政與出席體育運動展演會暨體育有功人員、小朋友等合影。（圖／市府新聞處提供）

體育局也補充，這次活動內容豐富，會場周邊設有虛擬與電競運動體驗區，讓民眾親身參與虛擬自行車、跑步、棒球及賽車等項目，並結合無人機足球、親子闖關、手作DIY及文創市集，帶給市民兼具專業與趣味的運動嘉年華體驗。


此外，這次活動規劃豐富，會場周邊還設有虛擬與電競運動體驗區，民眾可親身體驗虛擬鐵人三項跑步、自行車、划船機及棒球，電競遊戲如特戰英豪、賽車遊戲及switch遊戲機等，還有時下最夯的無人機足球及親子闖關遊戲、手作DIY與多達60攤的文創餐飲攤位，活動現場更有發放摸彩券，獎項包含電動自行車、任天堂Switch 2、筋膜槍等多項好禮，帶給市民朋友們精彩有趣豐富的桃園體育展演會。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

