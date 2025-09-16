等待68年！92歲趙清淵獲頒淡大「遲來的畢業證書」

▲歷經68年等待，白色恐怖政治受難者趙清淵（左），終於獲頒淡江大學榮譽畢業證書。（圖／國家人權博物館提供）

記者林育綾／台北報導

歷經68年等待，白色恐怖政治受難者趙清淵今年92歲，終於獲頒淡江大學榮譽畢業證書。今（16日）國家人權博物館館長洪世芳、淡大相關人員共同拜訪，除了頒發證書還送學士袍，彌補當年他「只差幾個月就畢業」，卻因政治案件而無法完成學業的遺憾。

趙清淵1933年出生於高雄燕巢，1955年進入淡江英語專科學校就讀，就在1957年僅差數月即可畢業時，卻因參與黨外選舉活動、閱讀社會主義書籍，被政府列為監控對象，隨後遭到逮捕並判刑10年，直到1967年才刑滿出獄。

[廣告]請繼續往下閱讀...

2019年「促進轉型正義委員會」公告撤銷其判決，到了2024年趙清淵在接受國家人權館口述訪談時，坦言對於未能順利完成學業始終感到遺憾。

▲趙清淵（右3）當年只差幾個月就畢業。（圖／國家人權博物館提供）

今日國家人權博物館館長洪世芳、教育部學生事務、特殊教育司陳宗志科長，以及淡江大學學生事務處生活輔導組組長虢恕仁，共同前往拜訪趙清淵，由虢組長代表頒發證書，並贈送學士袍，彌補趙清淵當年遺憾。

而這項遲來的榮譽，也象徵跨部會與教育體系攜手推動「轉型正義」的具體成果。國家人權博物館說明，這次證書補發得以實現，主要歸功於國家人權館長期進行政治受難者「口述歷史計畫」，以及台灣共生青年協會的協助。

當協會得知趙清淵心願後，協助家屬向教育部「具教職及學生身分政治受難者名譽回復處理專區」申請，經教育部與淡江大學多方協調，終於讓趙清淵獲得遲來的學業肯定。

共生青年協會也表示，這是淡江大學首度為政治受難者補發榮譽畢業證書，期望能成為推動轉型正義、促進各界合作的重要典範。

▲趙清淵（右）今年92歲，終於獲頒淡江大學榮譽畢業證書，此外還獲贈學士服。（圖／國家人權博物館提供）



在頒證儀式上，國家人權館館長洪世芳向趙清淵表達歉意，感謝他分享個人經歷，並強調國家過去造成的傷害需由現在共同彌補。

洪館長也讚揚趙清淵出獄後不僅自力更生，還協助其他受難者，展現堅強與無私。未來，人權館將持續推動口述歷史計畫，保存受難者證言，攜手各界還原歷史真相，落實轉型正義。

▼歷經68年等待，白色恐怖政治受難者趙清淵終於獲頒「遲來的畢業證書」。（圖／國家人權博物館提供）