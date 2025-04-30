香菸燒臉、嘴塞桌球！高雄師教白色恐怖　逼小五生熟背刑求細節

▲香菸燒臉、嘴塞桌球，高雄小五生被逼背白色恐怖刑求細節。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市議員許采蓁今（30）日踢爆，接獲家長投訴，高雄某國小教師竟叫小五學生熟背白色恐佈受害者遭刑求的細節，內容包含「香煙燒臉」、「嘴塞桌球」、「下體受傷」等，直批這根本是散播仇恨教育，不只在年齡上非常不適當，對於歷史教育也毫無幫助。

許采蓁今日拿出小五家長陳情的內容，表示家長看到學生為了考試背誦的教材，竟然是老師要求學生熟背誰被毆打、誰被打到下體受傷、誰被剝奪睡眠，還說考試會考，直呼非常不適當。她說，陳情人也是老師退休，看到這份教材時只有震驚，認為根本就是散播「仇恨教育」。 許采蓁認為，要求死背白色恐佈個別受害者被刑求的血腥細節，只是增加仇恨跟暴力，散播恐懼，事實上，現有小五社會課教材，不需酷刑細節一樣能清楚傳達時空背景。

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▲▼高雄老師要求小五生熟記白色恐怖刑求細節，許采蓁批散播仇恨。（圖／記者賴文萱翻攝）

許采蓁表示，這份教材不只違反《兒童權利公約》、《教育基本法》，也忽略歷史教育應該有更完整的時空背景論述，甚至可以使用課堂討論的方式來教育白色恐怖的歷史，對於死背受刑內容，除了影響學生身心外，也只是散播仇恨與恐懼，明顯是不適任教材。

許采蓁也列出近日校園時常出現教育不中立的情況，包括台中高中將『青鳥行動口號』置入考題，或是逢甲大學老師公開在課堂宣傳大罷免等等，加上高雄國小對於白色恐怖教育也缺乏脈絡，具體提醒教育局公民教育應納入廣泛論點，並且遵守《教育基本法》的相關規定，秉持教育中立。

教育局長吳立森回應，應考量學生的年齡、心智成熟的程度來進行教材的編撰，因此對於這個案件將會立即性進行調查。