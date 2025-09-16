　
LINE「13款免費貼圖」限時下載！蘇蘇柴、白木耳萌翻了

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者周亭瑋／綜合報導

貼圖小舖今（16）日上架1組免費貼圖「柴犬蘇蘇柴」，只要將LINE旅遊官方帳號加入好友，即可擁有貼圖；另外，還有12組隱藏版貼圖，快把握時間下載吧！

LINE旅遊 × 柴犬蘇蘇柴下載請點

下載期限：2025年10月16日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：90天

免費貼圖

LINE購物品牌名店 × 白木耳下載請點

下載期限：2025年10月16日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：90天

免費貼圖

LINE購物 × 小狗狗波比下載請點

下載期限：2025年10月7日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：90天

免費貼圖

豆卡頻道-狗狗日特典貼圖下載請點

下載期限：2025年10月3日
下載條件：達成指定條件，即可免費下載
使用效期：永久

免費貼圖

LINE購物直播 × 欸波暖暖下載請點

下載期限：2025年10月1日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：90天

貼圖

LINE購物 × 社畜兔下載請點

下載期限：2025年10月1日
下載條件：達成指定條件，即可免費下載
使用效期：90天

貼圖

石二鍋新鮮公寓－日常篇下載請點

下載期限：2025年9月25日
下載條件：無條件
使用效期：90天

貼圖

保哥家族下載請點

下載期限：2025年9月24日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：90天

貼圖

路易威登彩妝系列七夕限定貼圖​下載請點

下載期限：2025年9月25日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：180天

貼圖

LINE GO × 天竺鼠布丁下載請點

下載期限：2025年9月24日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：90天

貼圖

MISS DIOR FOR LOVE下載請點

下載期限：2025年9月18日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：180天

免費貼圖

LINE購物護照★椒滴滴下載請點

下載期限：2025年9月17日
下載條件：達成指定條件，即可免費下載
使用效期：90天

免費貼圖

LINE購物品牌名店 × 雪豹下載請點

下載期限：2025年9月18日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：90天

免費貼圖

09/15 全台詐欺最新數據

589 1 8885 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

