不是詐騙！LINE跳「帳號健檢」　多1步驟更安全：換機也順暢

▲▼滑LINE。（圖／記者劉維榛攝）

▲滑LINE。（圖／記者劉維榛攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

詐騙案頻傳，讓人對於各種訊息都有警戒心。就有網友表示，最近在LINE收到「帳號健檢」的訊息，要求用戶綁定Apple或Google帳號，附上設定連結，確保LINE帳號更健全，不少人擔心是詐騙。對此，事實查核網站MyGoPen查證，「這並非詐騙，而是 LINE 官方透過 Service Messages 綠盾官方帳號」。

近日不少民眾陸續收到「帳號健檢」通知，要求完成Apple或Google帳號綁定，不少人因詐騙案頻傳，擔心這是釣魚連結。事實查核平台MyGoPen在9月10日發布查證結果，確認這確實是LINE官方透過「Service Messages」綠盾帳號發送的訊息，並非詐騙。

原始謠言版本在社群流傳稱，「剛從LINE收到一則妥妥的釣魚訊息：『請完成Apple或Google帳號設定』，小心點，刪了就好。」甚至附上截圖，讓不少人以為中招。經查，LINE自9月8日起不定期推播提醒，主要是要使用戶完成帳號同步，避免換機或誤刪App時發生登入問題。

根據LINE台灣BLOG早在2024年5月就公開的文章，LINE帳號健檢是強化安全性的措施，除了電話號碼、Email、密碼三大基本資訊外，還建議同步Apple或Google帳號。實際操作可在主頁點選右上角齒輪→「我的帳號」→選擇Apple或Google→「開始同步」即可完成。完成綁定後，下次換機或重新安裝LINE，只要選擇「以Google帳號登入」或「透過Apple繼續」即可快速登入。

MyGoPen提醒，收到這類官方綠盾帳號的訊息不用慌張，這是LINE為提升帳號安全所發出的提醒，不是詐騙。不過，民眾若遇到來源不明的連結，仍應保持警覺，建議直接從LINE App內部設定頁面操作，才最安心。另外，LINE曾透過官方部落格強調，用戶完整設定好電話號碼、Email與密碼，日常使用才更安心，更換裝置時也會更順暢。

除了基本資訊外，若進一步綁定Apple或Google帳號，將能降低因誤操作或手機號碼被他人誤用而導致帳號異常的風險。操作方式也很簡單，只要在LINE主頁右上角齒輪圖示點選「設定」、「我的帳號」，再點選Apple或Google欄位內的「開始同步」即可完成。

不是詐騙！LINE跳「帳號健檢」　多1步驟更安全：換機也順暢

直擊尼泊爾暴亂！暴民衝車搶手機　台灣團驚恐躲飯店

直擊尼泊爾暴亂！暴民衝車搶手機　台灣團驚恐躲飯店

尼泊爾政府上周宣布封鎖26個未註冊的社群平台，包括臉書（Facebook）、YouTube和X等多個社群媒體，瞬間引爆年輕世代怒火。自8日起，加德滿都街頭抗議持續升溫，從示威遊行演變為焚燒、攻擊，甚至傳出有人攜帶汽油彈與武器，暴力衝突全面升級。

男大生寄提款卡給詐團！清潔阿姨變車手被逮

男大生寄提款卡給詐團！清潔阿姨變車手被逮

南投縣拒絕詐騙公益園遊會9／13登場

南投縣拒絕詐騙公益園遊會9／13登場

配到4張台積電股票？車手上工首日被逮

配到4張台積電股票？車手上工首日被逮

面交6萬領個錢人消失　他收帳單傻眼

面交6萬領個錢人消失　他收帳單傻眼

謝欣穎認了分手王柏傑　「我已經和他沒有聯絡了」

【眼皮好重...】狗狗坐副駕狂度辜快強制關機XD

【偶像劇都不敢這樣演】台北街頭驚見喪夫女「邊吵架邊被告白」 真相曝光大反轉

情侶街頭爆吵「頭七沒過怎戀愛」　影片吸400萬觀看...真相大反轉

【地標換角了】梨山蔣公銅像吊空中移除　櫻花鉤吻鮭將接任

