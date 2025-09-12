　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「線上營業員」超劣！騙百萬教唬爛裝潢費　里港警聯手農會阻詐

▲里港警分局員警勸止曾女被騙。（圖／記者陳崑福攝）

▲里港警分局員警勸止曾女被騙。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東1名35歲曾姓女子透過 LINE 結識自稱「華茂官方線上營業員」的陌生人，對方誆稱可指導投資，並指示她至里港農會臨櫃匯款100萬元，還要求偽稱「裝修費用」。幸虧行員機警察覺異常，立即通報警方到場。員警查核對話紀錄後，確認為典型投資詐騙，成功攔阻，保住她的血汗錢。

▲里港警分局員警勸止曾女被騙。（圖／記者陳崑福攝）

里港警分局大平派出所副所長葉明儒、警員陳冠銘於上午執行巡邏勤務時，接獲里港農會通報，稱有1名女子疑似遭遇投資詐騙。警方立即趕往農會了解案情。

大平派出所所長孫得恩說明，該名35歲曾姓女子日前透過 LINE 認識自稱「華茂官方線上營業員」的陌生人，對方謊稱可指導投資標的，並指示曾女至里港農會臨櫃匯款一百萬元，還要求她對行員謊稱用途為「裝修費用」。幸好農會行員在交談過程中察覺可疑，立即通報警方到場。葉、陳二員協助查核對話紀錄，確認為典型投資詐騙，成功勸阻她匯款；曾女對警方與行員的迅速行動深表感謝。

分局長邱逸樵表示，此案顯示警方與金融機構合作的重要性，能有效阻止詐騙得逞。也提醒民眾，切勿輕信投資理財訊息，尤其是以「短期高報酬」為誘因的話術，應立即撥打 165 反詐騙專線或向警方查證，避免遭騙。警方將持續強化勤區查察與反詐宣導，全力守護民眾財產安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
550 1 8028 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／加熱菸上市確定！「8品項、3載具」可販售
快訊／民調4成認「柯文哲冤獄」　北檢強調客觀中立：由法院判斷
快訊／高院撤銷柯文哲交保　裁定書送抵北院
台灣臀后下海秘辛曝！真槍實彈一周2、3次
全台唯一0元！　縣府急採購：發教師600禮券
快訊／柯文哲打回羈押狀態！將到庭重新調查
電費飆167倍！屋主傻眼：半年沒人用
快訊／高院發回更裁　北檢抗告成功回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／民調4成認「柯文哲冤獄」　北檢強調客觀中立：由法院判斷

快訊／高院撤銷柯文哲交保　裁定書連同抗告卷證已送抵北院

「線上營業員」超劣！騙百萬教唬爛裝潢費　里港警聯手農會阻詐

快訊／台中建案工人踩空「跌落地下室」頭受傷　意識模糊送醫

台灣臀后下海秘辛曝！前夫拍攝兼寫劇本...真槍實彈一周2、3次

高雄阿姨「鑽車縫左轉」失敗　對向騎士煞不住撞上...人車慘摔

北市聯合醫院仁愛院區火警！通風管竄火煙　院方緊急疏散

快訊／柯文哲打回羈押狀態！北院將通知律師和被告到庭重新調查

粉塵噴發害烏日50車「免費包膜」超扯原因曝　爐石粉倒太多

配對約炮！男精蟲衝腦想匯30萬　無良友網站教：說要買沉香製品

Lulu.陳漢典結婚　到底是不是為了憲哥的錢XD

提前得知陳漢典.Lulu要結婚 吳宗憲直播「笑容藏不住」

【奈米級肉肉】要當李多慧的腰真的太難了

【太危險了】微波木製餐盒起火！店員急滅火

陳漢典.Lulu真的官宣結婚 回顧在大熱門「甜蜜11年」！

【善與愛同框】視障阿嬤靠按摩維生　客人千元送暖她感動不敢收

【等這一天很久了】黑貓逮到機會報復同伴　直接坐紙箱上不讓出來XD

被誤認成Karina　Winter無言笑出來

Lulu陳漢典結婚！曾連爸媽都湊CP　「大學初見他」互動就超有默契

【直擊暴亂】尼泊爾暴民衝車搶手機　台灣團躲飯店拍下街頭慘況

快訊／民調4成認「柯文哲冤獄」　北檢強調客觀中立：由法院判斷

快訊／高院撤銷柯文哲交保　裁定書連同抗告卷證已送抵北院

「線上營業員」超劣！騙百萬教唬爛裝潢費　里港警聯手農會阻詐

快訊／台中建案工人踩空「跌落地下室」頭受傷　意識模糊送醫

台灣臀后下海秘辛曝！前夫拍攝兼寫劇本...真槍實彈一周2、3次

高雄阿姨「鑽車縫左轉」失敗　對向騎士煞不住撞上...人車慘摔

北市聯合醫院仁愛院區火警！通風管竄火煙　院方緊急疏散

快訊／柯文哲打回羈押狀態！北院將通知律師和被告到庭重新調查

粉塵噴發害烏日50車「免費包膜」超扯原因曝　爐石粉倒太多

配對約炮！男精蟲衝腦想匯30萬　無良友網站教：說要買沉香製品

川普政府再出招！擬逼G7盟友「對中印課徵關稅」　稅率最高達100%

偏鄉教育不孤單！　台南北區婦女會攜手送書包文具守護弱勢童

家中愛犬去世「隔壁微笑狗狗」天天闖進來　陪伴一家人走出傷痛

吉隆坡跨越半世紀海南茶老字號！富都地鐵站必朝聖美食

森根率土耳其闖歐錦賽4強　火箭教頭烏多卡：防守表現令人驚豔

3位「玩火」名廚客座台南晶英　12道特色料理搶先看

加熱菸上市確定！國健署點頭「8品項、3載具」最快10/11合法販售

快訊／民調4成認「柯文哲冤獄」　北檢強調客觀中立：由法院判斷

扛住壓力！賴謙凡關鍵3K2局救援　曝前晚團隊談心讓士氣回溫

魏德聖自嘲「臺灣400年歷史只有我在乎」　馬志翔談舊愛江祖平：希望她都好

社會熱門新聞

快訊／柯文哲交保抗告　高院發回北院更裁

激戰片男主是前夫！32歲台灣臀后「到處做到處拍」

被當砲友不交往！激戰完女刀刺心儀男　二審獲緩刑

快訊／柯文哲、應曉薇交保發回更裁　高院理由曝

即／首宗悠遊卡變提款卡！17歲主謀組團爽拿69萬

高雄夜生活教母慘了！老司機認證：毒龍超酥麻

即／高院罕見「自為裁定」　陳怡君100萬交保

住戶喝到屍水　高大成曝1前提問題不大

台灣臀后露香肩雪肌應門　搜索畫面曝

即／柯文哲交保「高院發回更裁」！北檢回應了

快訊／柯文哲打回羈押狀態！北院將通知庭重新調查

醉男坐車上拒酒測挨罰18萬　結局逆轉

即／北市大樓水塔驚見腐屍　住戶連喝多日崩潰

50人喝到屍水！北市水塔腐屍「非大樓住戶」

更多熱門

相關新聞

未依規定左轉　害騎士慘摔　

未依規定左轉　害騎士慘摔　

高雄市前鎮區今（12）日上午8時許，發生一起交通事故，76歲的李姓婦人騎乘機車在復興三路違規跨越分向限制線左轉，與對向直行的30歲林姓男騎士發生擦撞。林男多處擦傷，所幸沒有生命危險，自行前往醫院就醫。

她收簡訊「8萬8擴肛手術」　直徑跟滑鼠一樣大

她收簡訊「8萬8擴肛手術」　直徑跟滑鼠一樣大

莿桐台一線小貨車與機車擦撞　外籍移工手腳骨折送醫

莿桐台一線小貨車與機車擦撞　外籍移工手腳骨折送醫

英12歲少女火車上遭「兩度性侵」　嫌犯長相曝

英12歲少女火車上遭「兩度性侵」　嫌犯長相曝

砂石車防塵網勾壞紅綠燈　駕駛挨罰並被求償

砂石車防塵網勾壞紅綠燈　駕駛挨罰並被求償

關鍵字：

詐騙LINE警方屏東投資

讀者迴響

熱門新聞

陳漢典出身法律世家！250年超狂家族背景起底

轉錢給自己「帳戶慘被凍結」！行員說話了

陳漢典與LuLu證實有「愛的結晶」

呱吉譴責四叉貓被粉絲嗆　暴怒砸耳機、麥克風

陳漢典「一天對Lulu起幾次色心」羞笑說了

快訊／柯文哲交保抗告　高院發回北院更裁

廖宏淵連戰操樂天投手引球迷關注

激戰片男主是前夫！32歲台灣臀后「到處做到處拍」

于朦朧墜樓亡6疑點！窗外驚見「大片手指抓痕」

被當砲友不交往！激戰完女刀刺心儀男　二審獲緩刑

LuLu閃嫁陳漢典！妹深夜接任務電話1hr內幕

10藝人哀悼《三生三世》于朦朧！

快訊／柯文哲、應曉薇交保發回更裁　高院理由曝

《三生三世》于朦朧死訊證實！工作室沉痛發聲

陳漢典最欣賞Lulu哪裡？

更多

最夯影音

更多

Lulu.陳漢典結婚　到底是不是為了憲哥的錢XD

提前得知陳漢典.Lulu要結婚 吳宗憲直播「笑容藏不住」

【奈米級肉肉】要當李多慧的腰真的太難了

【太危險了】微波木製餐盒起火！店員急滅火

陳漢典.Lulu真的官宣結婚 回顧在大熱門「甜蜜11年」！

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面