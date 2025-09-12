「線上營業員」超劣！騙百萬教唬爛裝潢費　里港警聯手農會阻詐

▲里港警分局員警勸止曾女被騙。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東1名35歲曾姓女子透過 LINE 結識自稱「華茂官方線上營業員」的陌生人，對方誆稱可指導投資，並指示她至里港農會臨櫃匯款100萬元，還要求偽稱「裝修費用」。幸虧行員機警察覺異常，立即通報警方到場。員警查核對話紀錄後，確認為典型投資詐騙，成功攔阻，保住她的血汗錢。

里港警分局大平派出所副所長葉明儒、警員陳冠銘於上午執行巡邏勤務時，接獲里港農會通報，稱有1名女子疑似遭遇投資詐騙。警方立即趕往農會了解案情。

大平派出所所長孫得恩說明，該名35歲曾姓女子日前透過 LINE 認識自稱「華茂官方線上營業員」的陌生人，對方謊稱可指導投資標的，並指示曾女至里港農會臨櫃匯款一百萬元，還要求她對行員謊稱用途為「裝修費用」。幸好農會行員在交談過程中察覺可疑，立即通報警方到場。葉、陳二員協助查核對話紀錄，確認為典型投資詐騙，成功勸阻她匯款；曾女對警方與行員的迅速行動深表感謝。

分局長邱逸樵表示，此案顯示警方與金融機構合作的重要性，能有效阻止詐騙得逞。也提醒民眾，切勿輕信投資理財訊息，尤其是以「短期高報酬」為誘因的話術，應立即撥打 165 反詐騙專線或向警方查證，避免遭騙。警方將持續強化勤區查察與反詐宣導，全力守護民眾財產安全。