桃園主管性侵女下屬！射後給3000元洗床單

記者曾羿翔／綜合報導

桃園一名保全公司幹部小勇（化名），涉嫌進入女下屬（以下稱A女）住處後，違反其意願進行猥褻及性侵未遂行為，全案經檢方起訴後，法院近日認定小勇確有強制性交未遂犯行，依刑法第判處有期徒刑2年6個月。法官指出，小勇身為A女的上級主管，卻利用職務關係接近，嚴重侵犯部屬性自主，並在審理過程中否認犯行，甚至刪改對話紀錄，態度不佳，必須依法嚴懲。

判決書指出，去年10月2日傍晚，小勇與A女外出後，要求到A女位於桃園市的住處。進入屋內後，小勇在違反A女意願情況下，觸摸其胸部、強行抱住，並脫去褲子壓制A女，企圖以性器侵入其陰道，但因A女激烈反抗未能得逞。隨後，小勇強拉A女的手觸碰其生殖器，最後自行手淫並射精於床單上。事後A女報警，案件因此曝光。

法院審理時，小勇辯稱雙方因「性交易價錢談不攏」才被誣告，但法官檢視LINE對話後發現，A女多次明確拒絕，甚至質問「我不是說了，不要做？」小勇並未否認僅回「嗯好的」。更關鍵的是，A女在對話中質問「你沒X進來嗎？卑鄙」，小勇未否認，僅閃避以金錢話題回應，甚至在提供法院的對話紀錄中，將這句不利內容刪除，企圖誤導審判。

判決強調，A女案發後情緒低落，未依約值班，並向丈夫及同事吐露被侵犯的情況，加上小勇事後同意支付洗床單3000元費用，亦間接證實確有射精於現場。法院認定證據完整，駁回「遭誣陷」辯詞，依強制性交未遂罪判刑。



