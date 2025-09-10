　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

行政院明拍板韌性特別預算　內政部編34億添購反恐設備+無人機

▲▼行政院召開記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院與內政部、國防部、海委會、農業部針對韌性特別預算進行說明。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院會明（11日）預計通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，在內政部主責的112.5億中，包括老屋修繕50億、反恐及救災應變裝備設備62.5億。內政部次長馬士元指出，將投入34億元加強警察的反恐，包括添購保一總隊維安特勤裝備與無人機設備，保二、保六裝備升級等，全面提升防護裝備品質，提升反恐防護能力。

內政部次長馬士元指出，這次的特別預算內政部主管112.5億，主要是維護社會穩定安全與提升耐災能力。其中，有50億歸在照顧民生的部分，會補助老屋修繕，考量台灣都更速度有限，房屋在耐震與品質上無法提升，對台灣居住環境不好。

馬士元說，這50億可以說是內外兼修，內裝如老舊線路、室內裝修等，都可以補助；外的部分，包括升降設備、房舍美觀等，很多老住宅沒有電梯，也希望藉由這機會讓這些住宅重生獲得更好機能。這預算前提是，房屋要通過耐震測評（係數0.35以上），若無法達到還是建議重建。

另外，62.5億為防衛韌性的項目，其中有約34億會用於警察裝備的升級添購，提升反恐應對能力。馬士元提到，俄烏戰爭後，無人機的使用跟威脅是兩大議題，警察裝備在公務預算中，很多人會問為什麼不編公務要編特別預算，因為這些設備建置完後要維持很多年再淘汰，編在公務預算會受到人事、福利預算排擠，難一次編足，這筆預算會優先投入國內自製無人機系統。

馬士元說，警方的防護裝備也是近期討論議題，台灣跟國外的警察裝備相比還有精進空間，未來可以讓警察面對反恐勤務的能力提升，追上先進國家的水準。

馬士元提到，這次的特別預算在警察的部分總共34億，在保一總隊的維安特勤隊，負責國內反恐攻堅跟重大槍擊要犯緝捕任務，裝備上要有高階裝備，如夜視鏡、防彈裝備、個人急救裝備，過去有跟國軍訓練，現在要讓裝備到位。

還有無人機、反無人機設備的採購，無人機不管是機型大小，不是1、2台可以解決，要用機隊的概念，過去比較缺乏預算執行。通訊設備也要改善，過去購置的裝備陸續要汰換，這次會以保一、保二、保六等負責關鍵基礎設施的警察單位做更新。整體建置起來後，對於國人安全與重大刑案暴力犯罪，也要預防對岸勢力勾結民生設施。

第三部分，則是提升基層公所跟村里的防災能力，15.8億。馬士元說，會補助全台灣365鄉鎮市區跟7748村里，協助建構防災中心，未來會結合替代役訓練強化這塊。另一方面，會協助村里建立防災倉庫，萬一大規模地震發生，民眾若有受過訓練，第一時間可以用這些工具自救。

最後，則是防空避難跟建物地下空間環境改善，12.5億。馬士元說，這筆錢會先優先用在公有建物，會利用這筆預算改善環境。目前會從國內選出4個防空避難場所做示範，用國際標準建置，藉此次強化韌性的機會建構起來。

09/09 全台詐欺最新數據

541 2 0986 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

【和解破局】「超派鐵拳」揍Toyz願賠50萬遭拒！　超哥：判我100年好不好

