「1通電話開局」他被騙1532萬元　詐團手法曝光！

記者黃翊婷／綜合報導

資深投資客阿豪（化名）去年初在臉書社團發文，表明有意出售先前購買的多個塔位，隔天接到一通陌生電話，沒想到這竟是詐騙的開端，他陸續支付管理費、保證金等費用，等到發現不對勁時，已經交出1532萬元，讓他氣得直呼，「做這麼久生意，居然還會被這種伎倆騙到，我簡直氣死！」

▲阿豪發現被騙時，已經付出1532萬元。（示意圖／記者周宸亘攝，與本案當事人無關。）

內政部警政署165打詐儀錶板近日公布一起案例，資深投資客阿豪表示，先前他購買多個塔位，去年初想脫手一部分，便在臉書社團張貼出售資訊，隔天立刻接到一通陌生電話，對方自稱姓杜，長期在幫人處理塔位買賣事宜，很熟悉流程，願意幫他搞定管理、過戶等事情。

阿豪心想有專業的人幫忙也好，於是答應與杜男碰面詳談，對方依約出現時，還帶著專業資料、表格、名片，看起來很正式、專業，當時他出於信任，便交付32萬元當作辦理的管理費，沒想到這只是開始而已，後來杜男陸續以履約保證金、新投資案等理由，誘使他一次又一次心甘情願地掏錢。

阿豪表示，因為工作很忙，起初他沒有特別去管這些事情，等到交出14筆錢給杜男才逐漸回過神來，但此時他已經給了1532萬元，「我打電話聯絡他卻完全找不到人，做這麼久生意，居然還會被這種伎倆騙到，我簡直氣死！」

警方提醒，這類型的詐騙都是透過假仲介向賣家聯繫，聲稱可以協助代管、過戶，只需支付管理費，之後再變更收款名目，取得款項後便立刻失聯；民眾投資商品請透過合法管道，如有疑問，可以撥打165專線諮詢。