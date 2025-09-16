女童被母故意「丟進棕熊欄舍」死裡逃生！　3年後仍遭媽活活砍死

▲女童當時被母親直接丟進棕熊欄舍內。（圖／翻攝自X）

烏茲別克一名7歲女童遭母親持刀砍死，然而經過警方調查，她早在2022年就曾被母親從16英尺高的觀景台丟進動物園內的棕熊欄舍，差點活活被咬死。她的母親當時被因謀殺未遂指控調查，但後來又被撤銷，因為當局認為她「十分安全」，如今卻再度置親生女兒於死地。

根據《每日郵報》報導，烏茲別克34歲婦女圖里亞加諾娃（Zilola Tulyaganova）因涉嫌持刀刺死7歲親生女兒札琳娜（Zarina）遭到逮捕。札琳娜在家中遭母親持菜刀刺傷頸部死亡，她的爺爺返家後發現屍體立即報警。

圖里亞加諾娃目前因涉嫌謀殺而被拘留，這起事件也在當地引發震驚。然而這卻非圖里亞加諾娃首次加害親生女兒，她早在2022年，就曾將年僅3歲的札琳娜拋進塔什干動物園（Tashkent Zoo）的熊舍內。

▲被害女童住院治療3周，怎知3年後依舊慘死母親手下。（圖／翻攝自X）



根據園內監視器所拍攝的畫面與目擊民眾證言，事發當時圖里亞加諾娃抱著札琳娜越過棕熊欄舍的欄杆，隨後從16英尺高的棕熊觀景台上，把女兒丟進棕熊欄舍，無助的札琳娜瞬間墜落。在場遊客目睹後驚聲尖叫，雖試圖阻止卻為時已晚。

當時在棕熊欄舍內的高加索棕熊「祖祖」（Zuzu）雖然跑向女童並嗅聞，但隨後自行離開，並未發動攻擊。動物園工作人員迅速控制棕熊並進入圍欄，6名員工合力救出女童。而札琳娜當時因嚴重摔傷，住院治療超過3周。

圖里亞加諾娃一度因此被控企圖謀殺，但經精神鑑定後被當局認定「安全無虞」，指控也隨之撤銷，她也重新獲得另一名兒子和女兒札琳娜的監護權。怎知3年後卻發生無法挽回的結局，使得札琳娜依舊慘死她手下。

