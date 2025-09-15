斧頭狂劈男友「竟露出詭異燦笑」　美23歲蛇蠍女入獄照曝光

▲蕾娜拍攝嫌犯大頭照時，露出詭異燦笑。（圖／翻攝法哥警察局、卡斯郡立監獄）



記者吳美依／綜合報導

美國北達科他州一名男子在睡夢中遭女友襲擊，顱骨被短柄斧頭砍中，手指嚴重撕裂傷。毛骨悚然的是，23歲女嫌蕾娜（Lena Deoliveira）拍攝嫌犯大頭照時，竟還對著鏡頭露出燦爛笑容。

《紐約郵報》引述法庭文件報導，5日凌晨5時左右，此案發生在該州最大城市法哥（Fargo），受害者強納森（Jonathan Granados）正在車庫打地舖睡覺，卻突然遭到攻擊。

另一名男性當時也在車庫內熟睡，並且目擊案發過程。他起初被「毛骨悚然的慘叫聲」驚醒，雖然不確定強納森遭攻擊部位，但聽見「劈木頭」的聲音，眼見對方身受重傷、全身是血，嚇得立刻報案。

強納森被迅速送往急診室，手指嚴重撕裂傷，頭部有「一道巨大裂痕」，但目前已經脫離生命危險。目擊者懷疑，蕾娜犯案時「神智不清」，聽見家具發出的喀喀聲，並且看見大量血跡後，才驚覺闖下大禍，隨即逃離現場。

據悉，蕾娜長期無家可歸，經常在附近民宅借宿。她於案發2天後落網，拍攝嫌犯大頭照（mugshot）時，開朗地咧嘴大笑，如今被控謀殺未遂與加重攻擊罪，保釋金高達50萬美元（約新台幣1512萬元），預計10月16日出庭應訊。