約會成死亡陷阱！　加州男用交友APP「誘殺2男」恐判死刑

▲ 普羅威爾涉嫌殺害2名交友APP認識的男性。（圖／翻攝自Facebook）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國加州34歲男子普羅威爾（Rockim Prowell）涉嫌透過交友軟體誘騙2名男性約會，再將他們殺害並竊取車輛，還企圖對第3名男子下手，被控犯下2項謀殺罪名。檢方指控他犯下「掠奪性」暴力行為，展現出對生命的完全漠視。

綜合ABC等美媒，普羅威爾分別在2021年及2023年，透過同一款交友軟體結識受害者後犯案，第一起發生於2021年7月20日，51歲的金恩（Miguel Angel King）與嫌犯約會後遇害，車輛遭竊。

約一周後這輛車在普羅威爾家附近尋獲，車上採集到的鑑識證據顯示他與這起兇殺案有關，而金恩的遺體同年8月在洛杉磯國家森林被發現。

2年後的2023年8月21日，53歲男子古鐵雷茲（Robert Gutierrez）在約會後失蹤，家人2天後報案，屍體至今仍未尋獲。直到今年2月，普羅威爾再度犯案，將一名40歲男子捆綁毆打，但對方設法逃脫。警方上周因這起案件逮捕普羅威爾時，才在其住家車庫發現古鐵雷茲的車輛。

洛杉磯郡地方檢察官霍奇曼（Nathan Hochman）9日表示，「想像一下這些受害者的恐懼和驚駭，他們以為是去赴約，卻遭遇無法解釋的暴力。」

普羅威爾曾因2019至2021年間在比佛利山和洛杉磯地區犯下連續竊盜案被捕，目前仍在緩刑期間，面臨多重謀殺罪及企圖謀殺、劫車與搶劫等多項重罪指控，保釋金定為200萬美元。若罪名成立，他將面臨死刑或終身監禁。