3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

中華電信iPhone17預購加碼金中獎名單出爐！360幸運兒爽賺3600元

記者蘇晟彥／台北報導

中華電信今年在iPhone17新機首賣會上，首度擴大以線上登記方式享優惠，15日中華電信宣布，已經抽出360位（台北現場首賣會80、線上購物金280位）幸運兒，將可獲得3,600元購物金，同時更加碼將在首賣會現場抽出20位幸運兒，加贈17,000 Hami Point購物金，提醒所有有預購登記的果粉千萬要注意簡訊，以免讓好康飛走。

線上登記活動網頁詳參：https://www.cht.com.tw/home/consumer/customer-service/announce/5g_iPhone

▲▼iPhone 17 Air。（圖／取自蘋果官網）

中華電信公布，本次參加「台北現場首賣會」的80位中獎果粉，需於9月19日(五)上午6:00-7:00前憑簡訊、登記中獎之手機門號與身分證件至台北東區服務中心實名報到，完成報到後即可獲得首賣會現場抽獎資格，有機會抽中驚喜好禮。此外，9月19日台北首賣會現場，也將於全台參與線上登記活動的所有果粉中，再抽出20名幸運兒，可獲得Hami Point 17,000點，敬請期待！中華電信後續同樣將以簡訊及客服專人通知上述獎項中獎者。

中華電信以實質優惠回饋果粉，線上登記活動中獎者，只要於11月30日前至中華電信門市購買iPhone 17全系列與iPhone Air新機任一款，無論新申辦、攜碼、續約精采5G購機資費方案任何租期，即可兌換iPhone新機3,600元購物金與Hami Point 17,000點。

iPhone 17全系列及iPhone Air亮相後，不僅話題十足更掀起搶購旋風，中華電信9/10開放新機限量網路預約後，3分鐘即迅速預約額滿；中華電信也將於 9月19日上午8點起於全台指定服務據點及網路門市正式開賣iPhone 17、iPhone Air、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max及Apple Watch Series 11、Apple Watch SE 3、Apple Watch Ultra 3，一次滿足果粉擁有iPhone新機與新錶的需求。入手iPhone新機，享受智慧數位科技的魅力，首選中華電信。

台北現場首賣會將於19日早上登場，詳細活動辦法請參閱官方網站。

09/14 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

蘋果新機iPhone 17系列發布，依舊引發市場討論。小米不僅將提前發表年度旗艦手機因應，更將小米16改名小米17，小米集團董事長雷軍最新發文稱，小米17系列就是要「全面對標iPhone，正面迎戰」。

iPhone17快來了！王鴻薇揪「不能上市說」　批：NCC是最大詐騙集團

iPhone Air、iPhone 17 Pro外盒曝光

iPhone17

【薑還是老的辣】俏皮爸一刀抹平藥膏超絲滑！臉上寫滿「快誇我」

陳小春應采兒復刻名場面　唱到〈相依為命〉有夠甜

【叫一個全班都醒了】上課到一半板擦竟掉出大喇牙...！

【車禍現場】電動代步車、重機相撞！　80歲嬤死亡

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

