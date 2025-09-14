　
大陸 大陸焦點 特派現場

開放預購不到兩天　陸iPhone 17補貼戰開打「跌破官方價」

▲▼iPhone 17 Pro。（圖／取自蘋果官網）

▲iPhone 17 Pro。（圖／取自蘋果官網）

記者陳冠宇／綜合報導

iPhone 17系列在大陸正式開放預購後，除因eSIM問題延後上市的iPhone 17 Air之外，其餘三款機型依舊搶手，在蘋果大陸官網的首批發貨時間均已排至10月15日之後。儘管如此，各電商通路仍打起補貼戰，其中拼多多iPhone 17系列直降1000元（人民幣，下同；約合新台幣4200元），比蘋果官方售價還低。

綜合陸媒報導，9月12日20時，蘋果iPhone 17系列在大陸開啟預購，蘋果官網「毫不意外」再次出現擁堵。以上海地區為例，Pro Max僅預購開始不到20分鐘就顯示無貨。

值得注意的是，一貫以「破發（跌破發行價格）快、降幅大」著稱的拼多多平台，百億補貼專區已快速上線iPhone 17系列新品，成為目前全大陸各電商平台中，已知降價力度最大的首發銷售管道。

其中，iPhone 17系列新品開售直降1000元，其中iPhone 17降至最低4999元（約合新台幣2.1萬元），iPhone 17 Pro降至最低7999元（約合新台幣3.4萬元），iPhone 17 Pro Max降至最低8999元（約合新台幣3.8萬元）。

▼大陸iPhone 17補貼戰開打。（圖／翻攝都市快報）

▲▼大陸iPhone 17補貼戰開打。（圖／翻攝都市快報）

同時，Apple Watch Ultra 3使用優惠券後直降500元，售價5999元；AirPods Pro 3券後直降300元，到手價1599元。不過，相關優惠券需要消費者準點搶購。

具體補貼後價格為，iPhone 17：256GB售價5099元，512GB售價7099 元；iPhone 17 Pro：256GB售價8099元，512GB售價10099元，1TB 版本暫時缺貨；iPhone 17 Pro Max：256GB售價9099元，512GB售價11099元，1TB暫無供應，2TB售價17099元。

而蘋果的大陸官方定價為，iPhone 17：256GB售5999 元，512GB售7999元；iPhone 17 Pro：256GB售8999元，512GB售10999元，1TB售12999元；iPhone 17 Pro Max：256GB售9999元，512GB售11999元，1TB售13999元，2TB售17999元。

此外，值得一提的是，今年拼多多新增加了一條限制，iPhone 17系列都需要當面簽收並開機，以避免黃牛套利。

▼大陸拼多多對購買iPhone 17設定限制條款。（圖／翻攝都市快報）

▲▼大陸iPhone 17補貼戰開打。（圖／翻攝都市快報）

09/13 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

