跳過16、直接發布小米17！　雷軍豪言：全面「對標iPhone」

▲小米17系列即將發表。（圖／翻攝小米官網）

記者陳冠宇／綜合報導

蘋果新機iPhone 17系列發布，依舊引發市場討論。小米不僅將提前發表年度旗艦手機因應，更將小米16改名小米17，小米集團董事長雷軍最新發文稱，小米17系列就是要「全面對標iPhone，正面迎戰」。

綜合陸媒報導，9月10日凌晨，蘋果召開秋季新品發布會，推出了iPhone 17、iPhone Air、iPhone 17 Pro及iPhone 17 Pro Max在內的四款機型，其中對基礎版的升級幅度可以說是近年來最大的一次。

面對新iPhone發布，小米集團總裁盧偉冰此前已確認小米16將提前發布。陸媒指出，這代表華為、蘋果、小米集中發布，形成「2025秋季旗艦三部曲」，這也是首次出現華為、小米「前後夾擊蘋果」的狀況。

9月15日，盧偉冰進一步在社群平台宣布，本月將發布全新小米17系列，較上代提前一個月發布，「將是小米手機數字系列史上最重大的一次躍遷」。

據報導，小米17系列包括三款產品：小米17、小米17 Pro、小米17 Pro Max，將全球首發高通第五代驍龍（Snapdragon）8至尊版處理器。

談到同級同代對標iPhone，盧偉冰表示，「這份信心來源於5年來，我們扎扎實實的進步。一方面是認知的突破，『高端無短板（指短處）、從參數領先到體驗優先，軟硬件（軟硬體）深度融合』，在這樣的認知引領下，小米手機的高端化已經取得了有目共睹的顯著進展。」

盧偉冰還宣布，更重要的是，小米在技術上的持續積累，過去5年，小米研發投入超過1000億人民幣，未來5年投入將加碼到2000億人民幣。「這一次，在小米17系列上，大家將會看到我們一系列最新成果的呈現。」

值得一提的是，盧偉冰發布該文章時，顯示本人已使用Xiaomi 17 Pro Max手機。

雷軍隨後也轉發盧偉冰的貼文，並表示「小米17系列，產品力跨代升級，全面對標iPhone，正面迎戰！」

▼雷軍豪言小米17系列要對標iPhone。（圖／翻攝微博）