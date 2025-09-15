柯文哲剛答應法官謹言　提到證人清單幾百人...再轟檢「很惡劣」

▲柯文哲不滿檢察官希望禁止他與幾百名證人接觸。（圖／記者湯興漢攝）

記者劉昌松、黃宥寧／台北報導

民眾黨前主席柯文哲上周交保後，公開為老同學李文宗喊冤，成為柯文哲恐將回籠羈押的關鍵，台北地院法官15日開庭時詢問柯文哲未來發言是否能較為謹慎，柯文哲說：「反正明天(16日)就要開庭了，聽法官的話，再多忍耐1天就好」，但在談到禁止與同案被告與證人接觸時，柯文哲暴氣稱檢察官「手法惡劣。」

柯文哲涉京華城貪污案，在9月8日獲得交保後首度發言表示，「這個案子根本是冤獄，同學李文宗(眾望基金會執行長)根本沒碰到京華城，就為了一通簡訊把李文宗關了11個月，台灣民主化30年，怎麼還有這種冤獄。」檢察官認為柯文哲是對李文宗公開喊話，高院也把這段話當成撤銷交保理由之一，希望北院調查清楚柯文哲幫李文宗否認犯罪，「是否意欲為串證？」

法官許芳瑜15日開庭時指出高院考量，並重複檢察官希望被告證人不要有互相干擾的情形，詢問「被告在辯論前是否能比較謹慎」，「因為未來同案被告、證人陸續要到庭作證，到時也會讓被告充分表達意見」。

柯文哲回答：「反正明天就要開庭了(指李文宗16日將出庭作證)，就聽法官的話，再多忍耐1天就好，但我非常清楚，這一定是個冤獄，將來一定是司法史上拿來檢討的1個案例。」

另外針對高院要求解釋「可能接觸的密切重要證人」定義，檢察官希望將起訴書所提到的同案被告與證人都列入，律師則表示，「證據清單上有2、300個人，可能要印一份讓柯文哲背起來，這其中很多證人沒有異議，若都禁止接觸有違比例原則。」

就在檢辯雙方討論禁止接觸範圍時，柯文哲突然拿起麥克風說：「證人清單要不要印給我，聽說有幾百人，這種手法，柯文哲接觸的都列證人，這很惡劣，我去民眾黨中央黨部，全部都證人，檢察官自己列出來(證人清單)給全台灣看。」