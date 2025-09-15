柯文哲未上銬笑著進羈押庭　律師請求降低7000萬保釋金

▲柯文哲15日重回北院等候法院調查是否羈押禁見。（圖／記者湯興漢攝）

記者劉昌松、黃宥寧／台北報導

台北地院15日重新開庭審理是否羈押民眾黨前主席柯文哲，檢辯雙方對柯文哲是否有勾串的問題激烈交鋒。檢察官指出，柯文哲否認犯罪，還公開對同案被告李文宗喊話，與日前獲得交保的市議員陳怡君狀況不同，建請法院裁定收押禁見；辯護律師則指出，柯文哲只是對檢察官發表沉痛控訴，屬於言論自由，不但不該押，也希望法院能降低交先前裁定的7000萬元保釋金。

柯文哲9月15日上午回覆羈押狀態，被法警從北院地下室帶到法庭時，沒有戴上手銬，笑著和律師團交談聊天，受命法官許芳瑜進入法庭後，立即神色嚴肅地開始閱覽文件。

主任檢察官林俊廷首先發言指出，檢方對柯文哲獲交保是否抗告一事無特定立場，外界有關「誰誰誰指示一定要抗告」、「一定不要抗告」的言論都在混淆視清，檢方是在電視上看到柯文哲交保後與證人陳智函接觸，加上民眾黨秘書長周榆修在柯文哲交保後出庭作證時，「明顯是做偽證，也要維護柯文哲。」

檢方認為，涉嫌貪污的市議員陳怡君獲高院裁定交保，是因為陳怡君坦承犯行且涉及的是單一犯罪，但柯文哲否認犯行且涉及多項罪嫌，且過去曾在撕毀的筆記本上寫過「ORANGE 出國」，「木可內帳有無洩漏？帳本？」這次交保後，又對共同被告(指眾望基金會董事長李文宗)喊話，依照陳怡君獲交保裁定內容，柯文哲已經符合羈押禁見的標準。

律師鄭深元則表示，北院合議庭歷經密集審理250幾天，看了280幾個卷宗，對案情的掌握程度，比只有閱卷1天的高院合議庭還多，意指柯文哲是否可以交保停押，應以北院合議庭的認定為標準。

律師陸正義指出，邵琇珮等公務員已出庭作證京華城案合法，她們是因為選擇接受檢察官的法律意見，才會在偵查中認罪，而這次法院裁定交保7000萬元，已經是柯文哲和至親窮盡財力籌得，希望法院能調降或至少維持原本的保釋金額。

律師蕭奕弘解釋，柯文哲在交保後對李文宗的發言，是柯文哲對檢察官的沉痛控訴，屬於言論自由範疇，並不是公開喊話，且柯文哲之前也多次在法庭上講過同樣的話，若以此作為羈押理由難讓人信服，並希望法院能在裁定中正面表列禁止柯文哲接觸的被告與證人名單。