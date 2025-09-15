萬人連署國高中改10點上課！「過來人」學長姐全不挺　原因曝

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

最近有民眾在「公共政策網路參與平台」提案，主張將國高中上課時間延後至上午10點、下午4點下課，改善學生睡眠不足的問題，提升學習效率。該案自9月9日發起後，不到一周便突破附議門檻。然而，許多已經畢業的「過來人」並不看好，直言少數幾小時根本解決不了問題，甚至反而會加劇教育落差，話題掀起爭論。

有網友在Threads發文，拜託大家都去幫忙附議將國高中上課時間延後至上午10點、下午4點的提案。不過，就有過來人直呼，「完全不會幫忙，不是我受過這個苦所以覺得你們也要，而是講難聽的你們以這理由當藉口，而不是你們真的在乎這個議題」、「然後出社會要立刻適應8:30-17:30的上班時間，這樣不是更容易焦慮嗎？」

還有不少留言則質疑學生本身作息，「現在大多數人是半夜滑手機滑到兩三點才睡，隔天才爬不起來，問題根本不是上課時間」、「不要熬夜玩手機打遊戲就不會睡眠不足了。」

也有學生表示，「我也是學生，但不荒唐嗎？全台至少60%的學生睡眠不足來自於半夜做和學習無關的事。」「我本身是一名高二的住宿生，也是陽光型憂鬱症患者。以下是我的看法：我認為睡眠根本不是學生憂鬱的原因，造成學生憂鬱的主要原因可能提案人根本沒去了解過。睡眠不足的根本原因基本上不太是上課時間，而是補習時間問題。」

該提議指出，全面移除非必要多元課程，將國高中生上課時間縮短為10:00-16:00。有效改善學生睡眠品質與時間，成就更好的學習效率，國高中生已有能力自行通勤上下學，因此大可不必將上學時間配合家長上下班時間。

教育部回應，該案涉及地方政府權責，後續將依《公共政策網路參與實施要點》彙整資料，送交國發會並邀集專家學者研議，並於規定期限內作出具體回覆。事實上，2017年也曾有類似訴求，建議國高中改為上午9點上課，但當時教育部認為影響層面廣泛，包括學力銜接、教師員額與課程節數等問題，最終僅放寬高中早自習與第8節課的彈性參與。

消息一出，在社群平台上引發兩極討論。支持者認為，學生長期課業壓力過大，充足睡眠有助於提升專注力與學習效果，直呼「健康是無價的」、「該把沒有意義的課程刪掉」。但反對者則質疑「課程怎麼上的完」、「升學制度沒改，壓力只是從白天移到晚上」，還有人憂心放學後補習與家庭作業反而更繁重，甚至衝擊家長接送與家庭作息。