大學生被騙2大地雷曝！ 出租帳戶+假租屋陷阱　恐變詐團幫兇

▲屏東分局長提醒學生防詐。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

近年詐騙手法翻新，大學生因涉世未深，常成為集團覬覦目標。屏東警分局長林明波提醒，不少學生誤將金融卡、存摺交給他人，帳戶淪為「人頭戶」，不僅信用受損，還可能觸法留下前科。詐騙手法更包括假租屋、假打工廣告，誘人先匯款或充當車手，結果人財兩失甚至負刑責。警方籲青少年與家長提高警覺，避免青春誤入陷阱。

屏東分局發布新聞稿，分局長林明波9日表示，不少大學生因覺得帳戶閒置，就將金融卡、存摺甚至密碼交給他人使用，結果成了詐騙集團的「人頭帳戶」。林分局長嚴正表示：「一旦帳戶被用來收受贓款，不僅會遭銀行凍結，信用受損，連信用卡、貸款、學貸都可能受影響，更可能涉及洗錢防制法或幫助詐欺罪，留下前科，對人生發展造成長遠陰影。」

詐騙集團常以「租金便宜、地點佳」的假廣告吸引學生，再要求先匯訂金，或假冒房東、合法租屋平台，收取所謂「保證金」、「清潔費」。林分局長提醒：「租屋務必眼見為憑，要實地看屋、簽正式合約並確認房東身分，切勿輕易匯款，以免人財兩失」。

另有不少大學生因想快速賺錢，誤信「高薪打工」廣告，結果被利用當「車手」，替詐騙集團領取贓款。一旦遭查獲，就會被視為共犯，不僅面臨刑事責任，還會留下前科，嚴重影響學業、求職甚至出國。事後更勝遭集團威脅，陷入惡性循環，後果不堪設想。

林分局長語重心長呼籲：「天下沒有白吃的午餐！」所有標榜低風險高回報的投資，或輕鬆月入數萬元的打工，幾乎都是詐騙。同學應專注正當學業與兼職，避免被快速致富的假象迷惑。家長也應多留意孩子的金錢使用與交友情況，守護孩子遠離詐騙。最後提醒，遇到可疑狀況，務必撥打165反詐騙專線，或就近報警，警方一定會協助處理。屏東警方也將持續加強防詐宣導，與社會各界一同築起防詐安全網，守護青春未來。