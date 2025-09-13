土庫商工謝秀珍老師獲杏壇芬芳獎　「心中有愛教學無礙」立典範

▲謝秀珍老師榮獲114年教育部杏壇芬芳獎，成為教育界典範。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

以生命影響生命，以愛灌溉教育。國立土庫商工謝秀珍老師榮獲「114年教育部杏壇芬芳獎」，這是教育界的最高榮譽之一，充分肯定她長年來的教育熱忱與無私奉獻。土庫商工校長吳星宏表示，謝老師用愛與行動，讓孩子看見希望，許多學生的人生因她而轉變。她的教育愛點亮了孩子的未來，實至名歸！

謝秀珍老師秉持「心中有愛，教學無礙」的信念，相信每個孩子都能被啟發。課堂上，她巧妙結合生活實例，讓知識鮮活易懂；課堂外，她耐心陪伴學生，尤其在技藝競賽期間，全心投入指導，帶領學生在統測與技能競賽中屢獲佳績。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲謝秀珍老師榮獲114年教育部杏壇芬芳獎，成為教育界典範。（圖／記者游瓊華翻攝）



她不僅是老師，更是學生們最溫暖的依靠。無論是擔任科主任、組長，還是默默投入認輔、性平教育，甚至資助清寒學子，謝老師始終用心記住每位學生的名字與特質，給予最貼切的關懷。許多畢業生即便多年後，仍懷著感恩之情回校探望，因為她的教導，改變了他們的人生方向。

面對榮耀，謝秀珍老師則謙遜地說：「這不是我個人的獎，而是土庫商工全體師生共同的成果。看到孩子們一步步成長，就是我最大的欣慰。我會繼續守在教育崗位，陪伴更多孩子走向屬於他們的舞台。」謝老師的獲獎，不僅為土庫商工增添光彩，更為教育界樹立典範，激勵更多教育工作者在教學路上堅守初心，成為孩子們最堅定的引路人。

▲謝老師課堂上結合生活實例，讓學生學習充滿樂趣。（圖／記者游瓊華翻攝）