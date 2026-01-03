瑞士酒吧成熔爐！17歲少年提前離場逃死劫　返火場1動作救無數人

▲ 星座酒吧深受年輕族群喜愛。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納（Crans-Montana）一間酒吧跨年夜發生奪命大火，17歲少年費雪（Nestor Fischer）因提前離場躲過死劫，更在關鍵時刻徒手打開逃生門救出多人，成為這場新年悲劇中的救命英雄。

《紐約時報》報導，1日元旦凌晨1時30分，星座酒吧（Le Constellation）跨年派對中現場突然起火，費雪原本因現場氣氛冷清在午夜前離開，約90分鐘後重返現場排隊，意外目睹火災爆發。他受訪時回憶驚恐場景，「就像一座熔爐，我看見人們因缺氧昏倒，慘叫聲此起彼落。」

面對熊熊烈火，費雪救人的本能瞬間啟動。他和另外2人合力試圖打開酒吧右側玻璃門，但門卡住無法開啟，用凳子敲打、撞擊窗戶都失敗，於是他當機立斷，「我直接把門給拆掉了」，沒想到這個舉動開闢一條替代逃生路線，拯救無數生命。

費雪與友人拉科爾（Nathan Laccore）隨後協助引導逃生，用手機手電筒照明指路，但他們眼前的傷者「面目全非、頭髮燒光、皮膚脫落，眼中只剩恐懼。」費雪甚至認出當天早上一起滑雪的朋友，對方全身嚴重燒傷、衣物黏在皮膚上，口中痛苦尖叫。

由於現場約僅有6名消防員應對，人力明顯不足，費雪描述，「所有人都束手無策，一切發生得太突然了。」增援抵達後他便決定離開現場，「我告訴自己必須離開，這太可怕了，我已經看得太多了。」

