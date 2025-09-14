　
交往5年發現懷孕！男友要求驗DNA喊「不是我的也不能塞回去」

一名女子最近發現自己懷孕，男友卻要求她去驗DNA。（示意圖／翻攝自photoAC）

▲女子懷孕，對於男友竟要求她去驗DNA感到心寒。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

「我們之間有太多的不信任！」一名女子分享，她最近發現自己懷孕，交往5年的男友卻要求她去驗DNA，縱使她不斷強調「小孩確定是你的」，對方仍堅稱「妳不替我著想」、「生下來不是我的話，也不能塞回去」，讓她感到相當心寒。

該名女子在臉書粉專「靠北婚姻」匿名投稿表示，她跟男朋友已經交往快5年，最近她發現自己懷孕，男友卻要求她去驗DNA，即使她澄清自己從未劈腿，更不可能和其他人有性行為，對方仍堅持己見。

原PO說到，男友認為2人前2、3年床事較頻繁時都沒有懷孕，如今半年沒有發生關係，加上他睪丸發炎，她還是懷孕了，因此對她有所質疑；而她也隨即告訴男友懷孕機率與這些無關，同時強調小孩確定是他的，「如果你要驗，我當然沒問題，我把小孩拿掉，你想怎麼驗就怎麼驗。」

原PO強調，男友這番話對女方來說是一種侮辱，且意味著2人之間有太多的不信任，男友卻指責她「妳不替我著想，如果今天生下來不是我的話，也不能塞回去！」

貼文曝光後，不少網友紛紛在底下留言，「要驗就驗，順便堵住他的嘴，驗完也可以分了，雖然小孩是無辜的，但生下來怕他會不幸福，所以小孩去留也是要看妳」、「一段不信任的感情可以分手」、「分手吧，信任沒有了，其他也會跟著沒有」、「他只是不想負責任，找這個藉口讓妳自己提出分手而已」、「驗了但應該也走不下去了，5年還會說出這種話，感覺是沒責任感的人」、「先問清楚，是想確認後要養，還是確認要不要付手術費用、小產餐？」「站在男方角度怕被綠也很正常，妳覺得不被尊重就不要生，小孩是無辜，不要連累小孩」。

