國際

女跑馬拉松「男友嗑光補給零食」網炸鍋！　6秒片衝破360萬觀看

▲▼ 。（圖／翻攝自IG）

▲女子參加馬拉松比賽，但男友把她的零食吃掉了。（圖／翻攝自IG）

記者詹雅婷／綜合報導

美國佛州女跑者凱蒂（Katie Vellios）透過TikTok影片分享參加馬拉松比賽的經歷，稱原本有準備額外補充能量的零食，請男友在她跑馬拉松的時候拿給她，沒想到男友卻把零食全部吃光光。這段6秒鐘的影片至今突破360萬次觀看，網友群起撻伐男友的行為太誇張，甚至還有人要她把男友放生，但如今她也出面還原真相。

紐約郵報、People報導，這是凱蒂第一次參加馬拉松比賽，男友克里斯蒂安（Christian）陪她去，替她加油。當時男友是在賽道旁進行拍攝，順便把零食已經吃光的消息告訴她，鏡頭也記錄到她聽見此事的震驚反應。

@katievellios Thank god for aid stations ???? #marathon #running #marathontraining #marinecorpsmarathon ♬ original sound - J.RSmithers

這段影片曝光後引發大批網友討論，還有人留言稱，希望凱蒂能夠更新後續，希望當初的男友已經變成前男友，「馬拉松訓練需要好幾個月的時間，這可不是一件容易的事，不只是毀了妳的比賽，他根本不在乎妳」。也有人說，「他（克里斯蒂安）自己也是跑者，深知零食的重要性卻還吃掉，他是在嫉妒，想讓她失敗」，甚至故意錄下反應影片。

其實凱蒂參加這場馬拉松的時間點是在去年10月，時隔數月，她把這場比賽拍攝到的有趣影片片段發布在TikTok上，但她沒想到的是，影片受到許多人關注的原因，是在批評指責男友把零食吃掉。

▲▼運動,跑步,示意圖。（圖／視覺中國）

▲其實凱蒂參加這場馬拉松的時間點是在去年10。（示意圖／VCG）

凱蒂後來接受採訪時解釋，當初決定整場馬拉松比賽都要吃零食，身上也有帶著一些，當時是怕不夠吃所以才多給男友一些，但賽前並不清楚比賽開始之後能否碰到對方，「在那段影片之前，其實男友有主動要給我零食，但我拒絕了，那段影片有經過剪接」。

在影片爆紅的同時，鋪天蓋地的攻擊評論讓凱蒂不知該如何處理，最終關閉留言。她也透露，當時祖父過世，男友考量她的感受，不想在她承受失去親人痛苦的時刻來煩她，但最終兩人還是有把這件事情說開，「我看得出來這件事讓他有些在意，但我們的感情不是一支6秒短片就能動搖的，我們不會讓這件事情影響到彼此的關係」。

凱蒂還說，「很多人以為是在替我說話，但其實他們的做法只是對我造成困擾。我只是希望大家能懂我的幽默感。我那時覺得好笑，現在還是覺得好笑。我也知道這和大部分人的看法不同，畢竟不是每個人都能掌握事情的全貌，而這正是我最近才體會到的教訓」。

09/13

關鍵字：

馬拉松跑者零食男友

