國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

機場停車14小時「被收7萬」　美國女刷完卡一看大驚

▲▼停車場。（示意圖／CFP）

▲女子把車停在航廈停車場去機場上班，沒想到收到2310美元的高額停車費帳單。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

美國女子榭爾（Cheryl McConnell）在丹佛國際機場經營小生意，上班期間會把車子停在航廈停車場，原本一天停車費用35美元（約新台幣1060元），沒想到遇上系統故障，在結束連續14個小時的班之後被收取2310美元（約新台幣7萬元）高額停車費。

太陽報、Next 9News報導，榭爾當日上完14個小時的班之後，便前往西航廈停車場開車離去，且未仔細檢查繳費螢幕就直接刷卡付費，直到後來登入帳號才發現被收取超高費用，「起初我以為是23美元，戴上老花眼鏡才發現竟然是2310美元」，感到相當震驚。

根據收據上顯示的資訊，她的車輛從6月開始就停放在停車場，總計65天、超過9.4萬分鐘，但實際上她只停了不到一天。為了追回這筆錢，榭爾跑了好多單位部門，還被告知處理流程可能需要長達14天。直到媒體介入之後，機場這才承認是系統故障的問題，並承諾會立刻退款。

榭爾質疑這狀況可能並非個案，因為她丈夫之前也收過高達1600美元的錯誤帳單，「現在我們都會截圖保存證據」。丹佛國際機場則是敦促駕駛人離場前務必核對螢幕金額，如發現金額異常，可按下幫助按鈕進行後續處置。

09/13 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

