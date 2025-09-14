　
國際

倫敦逾10萬人參加極右派集會　爆發衝突9人被捕

▲英國極右派走上街頭。（圖／路透）

▲英國極右派走上街頭。（圖／路透，下同）

記者張靖榕／綜合報導

英國倫敦13日爆發抗議衝突，一場由極右派人士羅賓森（Tommy Robinson）發起的集會吸引超過10萬人參與，警方在維持秩序過程中遭遇激烈暴力，已逮捕9人。

根據法新社與路透社報導，42歲的羅賓森，本名亞克斯里－藍儂（Stephen Yaxley-Lennon），自稱是揭露政府不法行為的記者，並將這場「團結王國」（Unite the Kingdom）集會稱為全國「最大言論自由節」。

而在約1.5公里外，另有約5,000名民眾參與「挺身對抗種族主義」（Stand Up to Racism）遊行。倫敦都會區警察局（Metropolitan Police）部署約1,000名警力，以防止兩派發生衝突。

▲▼英國極右派走上街頭。（圖／路透）

警方表示，當部分「團結王國」參與者無法進入主舞台區後，試圖闖入距離對立群眾不遠的「淨空區」，進而爆發衝突。警方說：「員警上前阻止時遭遇無法接受的暴力行為。他們被拳打腳踢，還有人朝他們投擲瓶罐與照明彈等物品。」

目前已有9人遭逮捕，警方表示可能還會有更多人被捕。

正值英國面臨創紀錄的庇護申請人數之際，移民問題已超越經濟疑慮，成為當地最受關注的政治議題。今年以來，已有超過2.8萬人搭乘小船橫渡英吉利海峽入境英國。

09/11 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

