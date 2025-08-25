德國男入獄前「臨時改性別」！蓄鬍穿女裝　獲准進女子監獄

▲里比希成功獲准進入女子監獄服刑，引發恐慌。（圖／Marla Svenja Liebich）



記者王佩翊／編譯

德國一名因涉及對LGBTQ群體發表仇恨言論而被判刑的極右派活動家，在入獄前將自己的社會性別從男性轉換為女性，並預計近日就會進入女子監獄服刑，引發爭議。女子監獄內則有人要求將「她」單獨收押，以保障其他受刑人安全。

根據《法蘭克福匯報》報導，德國53歲極右派活動人士馬爾拉・斯貝尼亞・里比希（Marla-Svenja Liebich）因多次辱罵LGBTQ族群為「社會的寄生蟲」，被依煽動仇恨與侮辱罪起訴，2023年7月被判處1年6個月有期徒刑，並於2025年5月定讞。不過，案件卻因被告的一項「突發舉動」而出現轉折。

里比希2025年1月突然將自己的「社會性別」從男性改為女性，藉此利用2024年11月剛在德國上路的「性別自我決定法」。這項法律允許14歲以上民眾在無須法院同意與醫師診斷下，自行變更法律性別與姓名，且不必接受任何醫療處置。

由於里比希已經成功將「社會性別」轉換，因此他也被安排進入德國東部的一間女子監獄服刑，目前已經收到獄方通知，即將準備入獄。

在更改性別與姓名後，里比希依舊蓄鬍，但是開始以口紅、配戴耳環的裝扮現身，並自稱是「遭受政治迫害的女性人權活動家」。然而女子監獄內的受刑人得知消息後，紛紛要求將「她」單獨收押，以保障其他受刑人的安全。

對於外界質疑，里比希則在X上喊冤稱，「單獨監禁是酷刑」，並強調自己「從出生起就是一名完全正常的女性」，此舉也進一步激化了社會輿論。