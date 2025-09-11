哈利終於見到查爾斯！　茶敘密會50分鐘邁出破冰第一步

▲ 查爾斯與哈利2019年4月合影。（圖／達志影像）

記者詹雅婷／綜合報導

英國哈利王子（Prince Harry）10日終於在倫敦克拉倫斯宮與父親、英王查爾斯三世見面，父子倆共進私人茶敘約50分鐘，這也是兩人自2024年2月以來的首次會面。會後，哈利面對媒體關於國王的提問，簡短回應「是的，他很好」，邁出破冰第一步。

BBC報導，白金漢宮證實查爾斯10日下午從蘇格蘭前往倫敦，與從美國來到英國出席慈善活動的哈利見面。這是父子倆自去年2月查爾斯確診罹癌之後再度同桌交流，他曾於今年5月表露希望修復關係的渴望，稱「我很希望能和家人和解。再爭下去沒有意義，人生是寶貴的」。

▲哈利王子10日抵達倫敦克拉倫斯宮。（圖／路透）

在兩人這次見面之後，哈利啟程參加下一場活動。白金漢宮表示，不會對這場私人會面進一步置評。今年7月，哈利的代表與白金漢宮人員曾被拍到在倫敦會面，當時部分媒體還以「和平峰會」為新聞標題進行報導。

不過，並無跡象顯示哈利本周安排與威廉王子見面，兄弟倆各自都有行程。哈利這趟行程並沒有帶著妻子梅根與孩子們同行，他8日前往祖母、已故女王伊莉莎白二世的墓前獻上花圈，威廉與凱特夫妻則是在相距不到10英里的地方出席活動，紀念已故女王。

▼哈利從美國來到英國出席活動。（圖／路透）