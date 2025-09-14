吃「左手香」治喉嚨痛！台中阿伯癱腿、大小便失禁　醫揭真相

▲台中一名70歲的老翁吃左手香治喉嚨痛，沒想到，2個月前開始出現雙腳無力、麻木，甚至大小便失禁的情況。（大甲李綜合醫院提供）

圖文／鏡週刊



台中一名70歲的老翁，在網路上看到吃草藥「左手香」能治療喉嚨，因此，每次喉嚨痛便摘葉子來吃，連續吃了好幾年，沒想到，2個月前開始出現雙腳無力、麻木，甚至大小便失禁的情況；原本以為是脊椎壓迫到神經，但檢查皆未發生異常，後來上網查才發現該藥草會損壞神經，醫生得知真相後才終於能對症下藥。

大甲李綜合醫院副院長、神經外科醫師李偉裕指出，患者一開始僅被診斷為神經炎，先以保守藥物治療。直到回診時，男子才主動透露自己長期食用左手香，醫師才意識到病因可能與該植物的神經毒性有關。經調整治療後，症狀明顯逐漸改善。

患者回憶，疫情期間網路盛傳「左手香可抗發炎、治療喉嚨痛」，他因喉嚨常發炎，便養成每週至少2次在晚上睡覺前吃2、3片左手香的習慣。直到現在身體出狀況找不出原因，請家人上網查詢後才發現左手香含有神經毒，長期在體內累積毒素造成損害。他感嘆「我居然笨到會相信網路」，並以自身經歷提醒其他人不要亂吃、隨意嘗試偏方。

患者兒子則表示，家中院子種有5盆左手香，疫情時網路盛傳吃左手香可舒緩喉嚨痛，沒想到卻吃太多。他曾親眼目睹父親因雙腳無力差點從樓梯摔下，所幸他剛好在後方，及時攙扶才避免嚴重意外。

根據衛福部資料，左手香含有一定的神經與皮膚毒性，僅屬民間草藥，並無臨床證據可治療新冠或喉嚨發炎，也不是中醫師使用的藥材。李偉裕提醒，天然草藥不等於安全，網路偏方多未經醫學驗證，切勿把「谷哥」當醫師，若身體不適應該諮詢專業醫療，避免誤信偏方造成不可逆的傷害。



