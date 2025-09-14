　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

吃「左手香」治喉嚨痛！台中阿伯癱腿、大小便失禁　醫揭真相

台中一名70歲的老翁吃左手香治喉嚨痛，沒想到，2個月前開始出現雙腳無力、麻木，甚至大小便失禁的情況。（大甲李綜合醫院提供）

▲台中一名70歲的老翁吃左手香治喉嚨痛，沒想到，2個月前開始出現雙腳無力、麻木，甚至大小便失禁的情況。（大甲李綜合醫院提供）

圖文／鏡週刊

台中一名70歲的老翁，在網路上看到吃草藥「左手香」能治療喉嚨，因此，每次喉嚨痛便摘葉子來吃，連續吃了好幾年，沒想到，2個月前開始出現雙腳無力、麻木，甚至大小便失禁的情況；原本以為是脊椎壓迫到神經，但檢查皆未發生異常，後來上網查才發現該藥草會損壞神經，醫生得知真相後才終於能對症下藥。

大甲李綜合醫院副院長、神經外科醫師李偉裕指出，患者一開始僅被診斷為神經炎，先以保守藥物治療。直到回診時，男子才主動透露自己長期食用左手香，醫師才意識到病因可能與該植物的神經毒性有關。經調整治療後，症狀明顯逐漸改善。

患者回憶，疫情期間網路盛傳「左手香可抗發炎、治療喉嚨痛」，他因喉嚨常發炎，便養成每週至少2次在晚上睡覺前吃2、3片左手香的習慣。直到現在身體出狀況找不出原因，請家人上網查詢後才發現左手香含有神經毒，長期在體內累積毒素造成損害。他感嘆「我居然笨到會相信網路」，並以自身經歷提醒其他人不要亂吃、隨意嘗試偏方。

[廣告]請繼續往下閱讀...

患者兒子則表示，家中院子種有5盆左手香，疫情時網路盛傳吃左手香可舒緩喉嚨痛，沒想到卻吃太多。他曾親眼目睹父親因雙腳無力差點從樓梯摔下，所幸他剛好在後方，及時攙扶才避免嚴重意外。

根據衛福部資料，左手香含有一定的神經與皮膚毒性，僅屬民間草藥，並無臨床證據可治療新冠或喉嚨發炎，也不是中醫師使用的藥材。李偉裕提醒，天然草藥不等於安全，網路偏方多未經醫學驗證，切勿把「谷哥」當醫師，若身體不適應該諮詢專業醫療，避免誤信偏方造成不可逆的傷害。


更多鏡週刊報導
金廈1千元旅遊團爆強迫消費！長輩刷卡數萬買伴手禮　觀光署要查：最高罰200萬
請喝飲料也不行！轉讓門票慘吞4.6萬罰單　文化局：加價即觸法
外星人？ 美國聽證會公開影片　退役空軍描述「三角飛行物」起飛

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
505 1 9265 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
遊韓搭計程車「司機1舉動」是詐騙！　釣出一票苦主
千萬網紅帶貨翻車！備2萬雙「只賣58雙」　老闆血虧曝真相
遺孀淚吻柯克告別　不停說「我愛你」心碎一幕曝光
曾聖恩衝回致勝分被趕出場！　錯愕還原狀況
鶯歌老街空蕩蕩！他曝2原因「在地人都不逛」
快訊／8縣市大雨特報！　大雷雨轟嘉義1小時
打民進黨2年「燒光上億」　館長喊沒錢了：以前挺綠生意很好

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

赴韓搭計程車「司機1舉動」是詐騙！一票苦主：只能看著跳表機狂跳

1天吃21根香蕉！女子突昏迷倒地不起　醫驚呼：已經中毒

「4生肖」要發了！未來3周「貴人運」大爆發…事業全面起飛

每日近30名孩童交通傷亡　靖娟曝最大肇因：未注意左右來車

快訊／8縣市大雨特報！嘉義大雷雨轟1小時

打民進黨2年「燒光上億身家」　館長喊沒錢了：以前挺綠生意很好

吃「左手香」治喉嚨痛！台中阿伯癱腿、大小便失禁　醫揭真相

大醫院醫生不給問！她不解「難道要重複掛號」　網揭殘酷真相

快訊／內湖熱飆37.3度　8縣市高溫警示

鶯歌老街假日空蕩蕩！他曝2原因「在地人都不逛」：只剩老店在撐

【燒成火海】聯結車自撞！油箱噴飛爆炸 火光瞬間吞沒

【借踩一下】博美為上沙發 竟將爸爸當梯子XD

【出動三輛紅斑馬】高雄女騎車闖國道！　一路往北狂飆20公里

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

【超危險！】看護推輪椅搭電扶梯翻車　阿伯重摔波及乘客2傷

【討論解方】陳其邁籲朝野放下屠刀！　「政治領袖無法坐下談是愧對人民」

梓梓球場邊「換內衣」　震撼元元：這18禁吧！

張棋惠嘴ㄆㄧㄚˊ「飛輪海變灰輪海」　預告開個唱：都要感謝蟑螂(?)

【太危險了】微波木製餐盒起火！店員急滅火

馬志翔談舊愛江祖平　希望她都好：祝她幸福

赴韓搭計程車「司機1舉動」是詐騙！一票苦主：只能看著跳表機狂跳

1天吃21根香蕉！女子突昏迷倒地不起　醫驚呼：已經中毒

「4生肖」要發了！未來3周「貴人運」大爆發…事業全面起飛

每日近30名孩童交通傷亡　靖娟曝最大肇因：未注意左右來車

快訊／8縣市大雨特報！嘉義大雷雨轟1小時

打民進黨2年「燒光上億身家」　館長喊沒錢了：以前挺綠生意很好

吃「左手香」治喉嚨痛！台中阿伯癱腿、大小便失禁　醫揭真相

大醫院醫生不給問！她不解「難道要重複掛號」　網揭殘酷真相

快訊／內湖熱飆37.3度　8縣市高溫警示

鶯歌老街假日空蕩蕩！他曝2原因「在地人都不逛」：只剩老店在撐

回填廢棄物！高雄美濃坑洞2怪手暗夜出入　環保局扣留開罰900萬

赴韓搭計程車「司機1舉動」是詐騙！一票苦主：只能看著跳表機狂跳

CASIO聯手Nissan造拉風錶　冠軍賽車元素入設計

出房門就是太平洋！第一排零遮蔽視野賞日出月光海　花蓮海景民宿

床墊發霉＋綁鐵鍊！韓籍勞工撰「囚禁日記」　揭美突襲非人道待遇

嘉藥迎新！2200新生射紙飛機啟航　72歲校友攜夫再拚碩士

陸掀「預製菜風波」　薩莉亞被點名：為啥沒人罵？　關鍵是這點

1天吃21根香蕉！女子突昏迷倒地不起　醫驚呼：已經中毒

祖雄超趕進度！歡慶2周年「佳娜已懷2寶」　從砲友變家人感性告白

國軍在哪中華民國就在哪　蔣萬安：我繼承前輩精神繼續反對台獨

【幸福的孩子❤】姑姑扮皮卡丘接下課！給第一天上國小的萌弟驚喜

生活熱門新聞

微熱山丘月餅發霉！宣布全面停產退費　千人湧入粉專讚爆

今年停賣中秋月餅！微熱山丘道歉：可退款

最新模擬路徑！　颱風生成機率曝

印尼「營多麵」調味包驗出致癌農藥

轉錢給自己「帳戶慘被凍結」！行員說話了

你有領到嗎　前7月平均薪資出爐！

高鐵行動電源起火　消防員揭唯一滅火法

文化部長李遠：希望捷克人同情台我

韓國10萬元就能買車！李多慧「預算50萬」在台買不到

40歲男宵夜愛吃「一物」！起床險猝死

捷運永春站意外！看護推輪椅搭電扶梯2傷

柯文哲恐面臨「監禁牌」！命理師預測下場　1情況能解套

好運到！　4星座年底前大翻身

臭了10年！「她整天口臭超濃烈」網愣見1細節

更多熱門

相關新聞

吃B群吃到「手腳麻木」？多產品疊加恐導致神經損傷

吃B群吃到「手腳麻木」？多產品疊加恐導致神經損傷

維生素B群是不少民眾的日常保健習慣，但你知道嗎？維生素B6若長期過量補充，恐會導致手腳麻木、周邊神經病變。到底怎麼補充B群才安全？神經損傷會造成不可逆的傷害嗎？

治療師：手高舉過頭睡覺歷時太久恐神經損傷

治療師：手高舉過頭睡覺歷時太久恐神經損傷

網激推「無糖綠＋半糖紅」真的不咳了　中、西醫曝效果

網激推「無糖綠＋半糖紅」真的不咳了　中、西醫曝效果

可能老了！頭髮長好慢、髮質變差「8原因」　醫全曝光

可能老了！頭髮長好慢、髮質變差「8原因」　醫全曝光

六旬男子愛喝「生豬血」…寄生蟲爬滿腦袋

六旬男子愛喝「生豬血」…寄生蟲爬滿腦袋

關鍵字：

左手香偏方草藥神經損傷李偉裕

讀者迴響

熱門新聞

Lisa掰了Labubu！LV包掛「黃色新歡」　粉絲全暴動

陳曉東淚替于朦朧發聲！「為何全在刪文」

快訊／U18台灣3比2勝韓國奪季軍

知名烘焙坊驚傳倒閉！負責人夫妻失聯

釋昭慧籲拒領1萬！求「捐入國家續命款」

3千萬、6間房也買不到快樂　21歲獨子繼承遺產後崩潰：快撐不下去

于朦朧墜樓亡「犯人背景硬」！全案14大疑點一次看

Jennie爆熱戀！街上牽手緊抱好萊塢男星「私照外洩」

微熱山丘月餅發霉！宣布全面停產退費　千人湧入粉專讚爆

今年停賣中秋月餅！微熱山丘道歉：可退款

《2分之一強》舞陽宣布結婚！「法國絕美婚紗曝光」

台南台積電工安意外　工人遭風扇擊中摔落3m亡

最新模擬路徑！　颱風生成機率曝

印尼「營多麵」調味包驗出致癌農藥

女神級啦啦隊長結婚了！金韓拿披白紗嫁團長　安芝儇驚喜到場

更多

最夯影音

更多

【燒成火海】聯結車自撞！油箱噴飛爆炸 火光瞬間吞沒

【借踩一下】博美為上沙發 竟將爸爸當梯子XD

【出動三輛紅斑馬】高雄女騎車闖國道！　一路往北狂飆20公里

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

【超危險！】看護推輪椅搭電扶梯翻車　阿伯重摔波及乘客2傷

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面