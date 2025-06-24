手高舉過頭睡覺「手臂超麻」　治療師：太久恐神經損傷

▲睡覺時手高舉過頭之示意圖。（圖／衛福部南投醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

不少人都有以下經驗：睡覺時雙手往上擺舉過頭，但早上醒來時，整條手臂發麻到動彈不得，要等上好幾分鐘才能慢慢恢復；治療師指出，這並非單純的「睡姿不正」，而是手臂裡的重要神經通路被壓到，待變換姿勢、按摩後大多可緩解，不過若歷時太久，仍有可能造成神經損傷。

衛福部南投醫院復健科物理治療師王瓊敏指出，人體有從頸部一路延伸到整隻手臂、名為「臂神經叢」的神經，負責傳遞動作和感覺訊號；若手臂長時間維持在過高的姿勢，容易讓肩膀與腋下之間的空間變小、壓迫到臂神經叢，就像是被扯緊的電線，無法順利傳遞訊號，因此出現麻木、無力，甚至無法移動的情況。

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王瓊敏表示，這種短暫性的麻感，偶爾發生問題不大，但如果一週出現幾次，或每次都超過10分鐘，神經長期下來會像常被壓住的水管一樣，逐漸失去彈性與傳導能力，造成更深層的神經問題和後續影響：包括白天也常出現手麻，拿東西變得不穩、沒力，打字或滑手機會手痠、刺痛，或感覺手指動作「變遲鈍」，上述情形都表示神經可能已受慢性刺激或輕微受損，不處理會越來越嚴重。

王瓊敏指出，有些人睡著後真的控制不了姿勢，手會自然抬上去，因此建議可透過「神經滑動運動」來幫助神經放鬆、恢復活動力，減少在睡眠中被拉扯或卡住的風險，包括三個簡單的練習：1. 手臂側平舉、手掌朝上，手腕往後拉，頭往相反方向側彎，讓前臂到手掌的神經放鬆、改善手麻；2. 手臂往外伸直、手背朝外，手腕往下壓，頭往同側傾斜，幫助手背與手臂外側的神經減壓、減少刺麻感；3. 輕鬆聳肩、肩胛骨往中間夾，配合頭部左右側彎，活動肩頸周圍的空間，讓神經更有「活動空間」。

王瓊敏提醒，這些動作只要「有一點緊緊的感覺、但不痛」，就是適合的強度，每天花幾分鐘、早晚各做一次，即有助於預防與緩解神經壓迫的問題。