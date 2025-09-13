公館圓環抗議驚見「蔣萬安遺照」！議員怒轟：死亡威脅不辦嗎？

▲公館圓環13日晚撤除 。（圖／記者莊喬迪攝）

記者閔文昱／綜合報導

台北市政府今（13日）凌晨拆除公館圓環、填平下方車行地下道，引發市議員苗博雅、張志豪及多個民間團體到場抗議，現場更出現有人高舉市長蔣萬安「遺照」的道具，畫面在網路瘋傳後引發熱議。對此，國民黨台北市議員王欣儀痛批，這樣的行為已接近「死亡威脅」，質疑檢方是否應該同樣依法辦理。

王欣儀今晚在臉書發文表示，若是一般民眾製圖就可能被檢察官以恐嚇罪嫌處理，如今苗博雅的直播上卻有人拿著蔣萬安「遺照」，難道不算死亡威脅嗎？她直言，「要不要同樣辦理？還是繼續『綠能你不能』的雙標？」

▲多個民間團體12日晚間7點紛紛前往圓環周遭進行陳抗，卻有民眾高舉「蔣萬安遺照」。（圖／翻攝自Facebook／王欣儀 台北市議員）

王欣儀更批評，這次的抗爭與過去「大罷免」時期如出一轍，都是透過塑造仇恨、煽動對立來打擊異己，市府封閉地下道、改為平面公車專用道，是基於「交通安全年」的政策方向，且有專家學者會議結論支持，「可以抗議圓環，但請不要秀下限。」

王欣儀也點名苗博雅，質疑對方帶頭抗議並高喊口號，究竟是在捍衛交通安全，還是單純演出「只能聽苗的，否則就是蔣不聽」的政治鬧劇，這種行徑不僅踐踏專業，更是把公共政策討論變成意識形態操作。

對此事件，網路上也引發熱烈討論，不少網友留言表示「這種水準就是標準無腦青鳥」、「這太過份了，為了製造新聞居然詛咒別人，做人太不善良」、「提告吧！若不提告，他們只會變本加厲，囂張跋扈」，也有人質疑檢方態度雙標，認為若換成藍白支持者製作相關圖像，恐怕早就被偵辦。