「公館圓環天天車禍」！他提9點力挺蔣萬安：勝過苗博雅2年大災難

▲公館圓環13日晚撤除 。（圖／記者莊喬迪攝）

記者閔文昱／綜合報導

台北市政府今（13日）凌晨拆除公館圓環並填平公車地下道，引發民間團體與議員抗議，痛批市長蔣萬安「一意孤行」。對此，國民黨台北市議員楊植斗則在臉書提出9點觀點，強調公館圓環事故頻傳、亟待改善，並批評社民黨市議員苗博雅堅持保留地下道的方案，恐讓當地交通陷入長達兩年的「黑暗期」。

▲公館圓環拆除前場景。（圖／記者黃克翔攝）

楊植斗提出關於公館圓環的9觀點：

1.先前也有民團反對和平新生天橋拆除，結果拆除後人人稱讚，駕駛跟行人的視野都更開闊，民團眼見政策成功，自然不再抗議。

2.公館圓環幾乎天天有車禍，雖然大家提出的解決方案各有不同，但「公館圓環不能再維持現況」，應該是最大共識。

3.萬安市長全然不顧民意？在週邊里長丶里民反應後，行人及機慢車的出入口規劃皆得到改善，傾聽在地心聲，誰說市長「蔣不聽」？我第一個反對。

4.此次帶頭抗爭的苗博雅議員，要求留下公車地下道，其工程需兩年的時間完工，期間因施工所造成的民怨由誰負責？想也知道，明年選舉時民進黨跟苗議員又要蔣萬安市長負責了。

5.市府所提出的正交路口改善方案，兩個月左右就可完工，經專業評估可降低車禍事故6成以上，並保留公車專用道，在模擬情境中，約60%公車不用等紅燈便可通過。

6.我贊成公館圓環要改善，但苗議員拒絕地下道填平，導致該地要忍受長達兩年的施工黑暗期，對這台北市丶新北市的重要交織處，肯定是場大災難，凌晨去抗議的朋友們，有了解這點嗎？還是苗議員的方案對該地交通有突破天際的改善效果，值得我們花兩年時間等待？應該沒有吧。

7.公共政策討論中，反對的聲音通常比較大，有些人贊成卻默不作聲，有些人不置可否，這是民主常態。執政黨當家做事本來就很辛苦，做到流汗被嫌到流涎，做事不容易，就等2個月，讓市民們看到成績即可。

8.苗議員跟民團罵市府「蔣不聽」，但蔣市長也從來沒搞什麼大罷免來消滅不同意見，就這一點看來，賴清德遠不如蔣市長。

9.做對的事，改變公館圓環，蔣萬安市長加油，市府同仁加油！