公館圓環要拆了　民團、學生高舉「蔣不聽硬幹」走讀殺進車陣抗議

▲公館圓環要拆了，民團高舉「蔣不聽硬幹」、走讀殺進車陣抗議。（圖／翻攝自YouTube／貓頭鷹交通書）

記者趙蔡州／綜合報導

台北市政府將在13日凌晨0時拆除公館圓環、填平公車地下道，對於市府決策不滿的公民團體、學生團體及當地居民12日晚間7點紛紛前往圓環周遭進行陳抗，高舉「反拆公館圓環」、「蔣不聽硬要幹」等標語，抗議市長蔣萬安一意孤行，後續抗議人潮甚至走上仍有車輛行駛的馬路，場面相當危險。

公民團體行人零死亡推動聯盟發起「守環行動：圓環大走讀」活動，號召交通改革團體、台大、師大等學生團體、當地居民12日晚間7點集結到公館圓環進行陳抗，抗議台北市政府、市長蔣萬安一意孤行，不顧民意反彈硬要拆除圓環及公車地下道，要求市府暫緩工程，

過程中，各個公民、學生團體及居民一一站出來發表對於市府強硬拆除圓環、填平公車地下道的不滿，還有人高舉「蔣不聽硬要幹，」、「反拆公館圓環，盼能傾聽民意」、「都給你蔣」等標語，後來進行「走讀」繞行公館圓環時，

更有一群人突然走上仍有車輛行駛圓環馬路，員警見狀立刻上前勸離，場面相當危險。

行人零死亡聯盟理事長陳愷寧指出，現在圓環事故頻傳的根本原因是號誌、標線等問題，導致用路人頻變換車道，進而發生車禍，各交通公民團體之前以公同討論並提出標線改造方案，還不須大興土木，但市府卻執意拆除圓環，填平公車地下道更是會造成未來無可挽回的做法。

台北市議員苗博雅12日晚間也到場致詞，直呼自己當議員以來，首次看到有交通政策議題，市府未找任何交通團體，且大家都齊聲反對，之前市府舉辦說明會，沒有任何里民、學生們支持，但市府仍決定施工，蔣萬安當初競選時，聲稱要以大眾運輸為核心，如今第一個犧牲的卻是大眾運輸，未來公館圓環每小時近300班車次的公車輛全部都要一起等紅燈，屆時一定是大塞車、大排隊。