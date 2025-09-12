　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

公館圓環要拆了　民團、學生高舉「蔣不聽硬幹」走讀殺進車陣抗議

▲▼公館圓環拆除在即　民團「不放棄」要蔣萬安懸崖勒馬！台大、師大生群起抗議。（圖／翻攝自YouTube／貓頭鷹交通書）

▲公館圓環要拆了，民團高舉「蔣不聽硬幹」、走讀殺進車陣抗議。（圖／翻攝自YouTube／貓頭鷹交通書）

記者趙蔡州／綜合報導

台北市政府將在13日凌晨0時拆除公館圓環、填平公車地下道，對於市府決策不滿的公民團體、學生團體及當地居民12日晚間7點紛紛前往圓環周遭進行陳抗，高舉「反拆公館圓環」、「蔣不聽硬要幹」等標語，抗議市長蔣萬安一意孤行，後續抗議人潮甚至走上仍有車輛行駛的馬路，場面相當危險。

公民團體行人零死亡推動聯盟發起「守環行動：圓環大走讀」活動，號召交通改革團體、台大、師大等學生團體、當地居民12日晚間7點集結到公館圓環進行陳抗，抗議台北市政府、市長蔣萬安一意孤行，不顧民意反彈硬要拆除圓環及公車地下道，要求市府暫緩工程，

[廣告]請繼續往下閱讀...

過程中，各個公民、學生團體及居民一一站出來發表對於市府強硬拆除圓環、填平公車地下道的不滿，還有人高舉「蔣不聽硬要幹，」、「反拆公館圓環，盼能傾聽民意」、「都給你蔣」等標語，後來進行「走讀」繞行公館圓環時，
更有一群人突然走上仍有車輛行駛圓環馬路，員警見狀立刻上前勸離，場面相當危險。

行人零死亡聯盟理事長陳愷寧指出，現在圓環事故頻傳的根本原因是號誌、標線等問題，導致用路人頻變換車道，進而發生車禍，各交通公民團體之前以公同討論並提出標線改造方案，還不須大興土木，但市府卻執意拆除圓環，填平公車地下道更是會造成未來無可挽回的做法。

台北市議員苗博雅12日晚間也到場致詞，直呼自己當議員以來，首次看到有交通政策議題，市府未找任何交通團體，且大家都齊聲反對，之前市府舉辦說明會，沒有任何里民、學生們支持，但市府仍決定施工，蔣萬安當初競選時，聲稱要以大眾運輸為核心，如今第一個犧牲的卻是大眾運輸，未來公館圓環每小時近300班車次的公車輛全部都要一起等紅燈，屆時一定是大塞車、大排隊。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
550 1 8028 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
他「慘賠1650萬」財富歸零　專家點3大致命錯誤
賴清德宣布：已開放貝里斯白蝦進口
吳宗憲放話「包大紅包」給Lulu、陳漢典！　親揭做一次背後真
滴妹脫了！全身剩泳衣　一彎腰「倒出事業線」
快訊／開出大樂透3.15億　彩券行曝「超旺」關鍵
全恩菲認「大家以為我不跳啦啦隊」　打破沉默訴心聲
台男登七娘山失聯5天　成冰冷遺體

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

公館圓環要拆了　民團、學生高舉「蔣不聽硬幹」走讀殺進車陣抗議

李多慧首度全中文演講30分鐘　台下學生感動狂讚：超厲害！

桃市府跨局攜手企業、醫學會　提升學童青少年健康體位管理

快訊／10縣市大雨特報！對流雲系發展旺盛雨下不停　最新警戒區曝

長者安全生活！　灣橋榮院張家昌治療師分享跌倒防護

藥局「神效鼻噴劑」別亂用　台中廚師狂噴下場慘…醫揭恐怖循環

「壓歲錢不到30萬」女兒怒討回去　媽悲嘆留2間房：教育失敗

喉嚨異物感！　嘉榮耳鼻喉科施凱翔解析扁桃腺結石現象

台中「這地區」年漏百萬噸水　美光科技霸氣捐4710萬換管

台鐵3連假再加開30班次　9/16起開放訂票

Lulu.陳漢典結婚　到底是不是為了憲哥的錢XD

提前得知陳漢典.Lulu要結婚 吳宗憲直播「笑容藏不住」

【奈米級肉肉】要當李多慧的腰真的太難了

【太危險了】微波木製餐盒起火！店員急滅火

陳漢典.Lulu真的官宣結婚 回顧在大熱門「甜蜜11年」！

【善與愛同框】視障阿嬤靠按摩維生　客人千元送暖她感動不敢收

【直擊暴亂】尼泊爾暴民衝車搶手機　台灣團躲飯店拍下街頭慘況

【等這一天很久了】黑貓逮到機會報復同伴　直接坐紙箱上不讓出來XD

被誤認成Karina　Winter無言笑出來

【余祥銓變攝影師？】扛機器滿場狂跑！滿頭大汗超認真

公館圓環要拆了　民團、學生高舉「蔣不聽硬幹」走讀殺進車陣抗議

李多慧首度全中文演講30分鐘　台下學生感動狂讚：超厲害！

桃市府跨局攜手企業、醫學會　提升學童青少年健康體位管理

快訊／10縣市大雨特報！對流雲系發展旺盛雨下不停　最新警戒區曝

長者安全生活！　灣橋榮院張家昌治療師分享跌倒防護

藥局「神效鼻噴劑」別亂用　台中廚師狂噴下場慘…醫揭恐怖循環

「壓歲錢不到30萬」女兒怒討回去　媽悲嘆留2間房：教育失敗

喉嚨異物感！　嘉榮耳鼻喉科施凱翔解析扁桃腺結石現象

台中「這地區」年漏百萬噸水　美光科技霸氣捐4710萬換管

台鐵3連假再加開30班次　9/16起開放訂票

全球首例！阿爾巴尼亞「任AI當部長」　保證0貪腐

不務正業的NBA神射　才在美網擔任攝影師沙米特與尼克續約

IWC超強抗震陀飛輪錶全台首曝光　坐鎮台中大遠百新店

公館圓環要拆了　民團、學生高舉「蔣不聽硬幹」走讀殺進車陣抗議

台貝關係升級！　賴清德宣布：已開放貝里斯白蝦進口

高雄廢棄物跨縣存放　屏東南州農地成「垃圾戰場」專案小組逮2人

吳宗憲放話「包大紅包」給Lulu、陳漢典！　親揭做一次背後真相

大樂透獨得3.15億　台中彩券行曝「5尊財神+招財小貓」助旺運勢

2025東盟AI高峰會聚焦未來機遇與挑戰　孫大千受邀主講籲兼顧倫理發展

興達電廠火警全台關注！童子賢：核能與綠能必須共存

陸劇大婚場面「小狗搶戲」　網友抓包牠「狗腳卡住」XD

生活熱門新聞

轉錢給自己「帳戶慘被凍結」！行員說話了

呱吉譴責四叉貓被粉絲嗆　暴怒砸耳機、麥克風

柯文哲7千萬交保遭撤銷！一票罵陳智菡：都妳

水電費新型詐騙「讓上百家庭破產」？真相曝光

「鬼門要關了」3生肖黑翻紅　9禁忌一次看

爆萬萬兩也撤了　陳沂：四叉貓粉絲沒消費力

第一波「東北季風」時間可能會變！　連6天熱爆37℃

黃瓊慧力挺四叉貓　表態拒買雪坊優格

決裂百靈果　呱吉喊fine：不會再想往來

即／興達電廠爆炸！陳其邁：各縣市要用的電應自己負責

專家：將有一個颱風「非常靠近」台灣

民間快遞「違規寄證件帳單」累犯罰則今起調降　每次加罰10萬

外貌出眾又深情！娶這3星座女最安心

媲美不二坊！新霸主「蛋黃酥不甜膩、外皮酥」不到50元

更多熱門

相關新聞

拆公館圓環施工黑暗期　北市府預告塞兩個月

拆公館圓環施工黑暗期　北市府預告塞兩個月

台北市長蔣萬安拍板拆除交通肇事率居高不下的公館圓環，同時填平車行地下道，即將在本週六（13日）動工，施工時間為9月13日至11月16日為期65天，根據交通局統計，原行駛地下道的公車輛次，上班尖峰雙向每小時各為116輛次、97輛次，將溢流到平面3線道，然而因為標線號誌問題，以及決策忽視當地居民意見，引發不少市民反彈。交通局長謝銘鴻坦言，「這2個月工期一定會塞車，不過如果不填平，塞車會塞兩年。」

質疑拆公館圓環未提出科學數據　民團號召12日赴現場抗議

質疑拆公館圓環未提出科學數據　民團號召12日赴現場抗議

公館圓環拆除與機器狗同家？　北市府打臉了

公館圓環拆除與機器狗同家？　北市府打臉了

北市拆公館圓環挨批「先射箭再畫靶」　民團：應先改造標誌標線

北市拆公館圓環挨批「先射箭再畫靶」　民團：應先改造標誌標線

休旅車未禮讓環內車　硬切側撞畫面曝

休旅車未禮讓環內車　硬切側撞畫面曝

關鍵字：

公館圓環圓環

讀者迴響

熱門新聞

陳漢典出身法律世家！250年超狂家族背景起底

轉錢給自己「帳戶慘被凍結」！行員說話了

陳漢典與LuLu證實有「愛的結晶」

呱吉譴責四叉貓被粉絲嗆　暴怒砸耳機、麥克風

陳漢典「一天對Lulu起幾次色心」羞笑說了

快訊／柯文哲交保抗告　高院發回北院更裁

加熱菸最快10/11上市！國健署核定「8品項、3載具」合法販售

台中女被抱上床性侵「崩潰給保險套」！野男中途拔套：不願就殺妳

高市議員特助竟是「美濃大峽谷」盜採地主

激戰片男主是前夫！32歲台灣臀后「到處做到處拍」

廖宏淵連戰操樂天投手引球迷關注

被當砲友不交往！激戰完女刀刺心儀男　二審獲緩刑

快訊／柯文哲、應曉薇交保發回更裁　高院理由曝

于朦朧墜樓亡6疑點！窗外驚見「大片手指抓痕」

柯文哲7千萬交保遭撤銷！一票罵陳智菡：都妳

更多

最夯影音

更多

Lulu.陳漢典結婚　到底是不是為了憲哥的錢XD

提前得知陳漢典.Lulu要結婚 吳宗憲直播「笑容藏不住」

【奈米級肉肉】要當李多慧的腰真的太難了

【太危險了】微波木製餐盒起火！店員急滅火

陳漢典.Lulu真的官宣結婚 回顧在大熱門「甜蜜11年」！

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面