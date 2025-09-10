「柯文哲很會畫重點」　苗博雅揭民進黨犯「4字兵家大忌」

記者陳俊宏／綜合報導

前民眾黨主席柯文哲因京華城相關案件，遭羈押近1年，以7000萬元交保。對此，社民黨台北市議員苗博雅認為，柯文哲很會畫重點，像他說「查了一年沒有證據」，支持者就拿這句當成金科玉律；而現在民進黨「戰和不定」是兵家大忌，團體戰力被削弱，當然即使是一個貪污案的被告，都可以史無前例高調。

苗博雅在周二晚間播出的《新聞面對面》政論節目表示，網路風向不是萬能，但失去網路風向就是萬萬不能；你想想看網路風向為什麼不是萬能，726大罷免投票前，前總統蔡英文一篇臉書貼文22萬個讚，投票完26：0當天，再貼文也是22萬個讚，網路風向都在，可是投票結果就是不如意嘛，所以它不是萬能。

▲▼柯文哲周一交保後發表談話。（圖／記者李毓康攝）



苗博雅說，但為什麼沒有網路風向萬萬不能， 因為這樣你就沒辦法告訴大家，你畫的重點在哪裡；柯文哲很會畫重點，北檢894頁起訴書，「他就畫說大家來看，小沈1500是Excel Pay，他就只畫這一句，他畫了這句之後，重點是他的支持者就不會看894頁，他的支持者就看這一句嘛。」

苗博雅指出，現在柯文哲交保出來之後畫什麼重點，「查了一年沒有證據」，他的支持者就拿著這一句當成金科玉律，其他東西一概不看嘛。

苗博雅提到，那問題是什麼，問題是現在有人都沒在畫重點，包括了民進黨，這個不是批評，這是一個困惑，為什麼726到現在已經一個多月、快兩個月，戰和仍然不定，戰和不定是兵家大忌。

苗博雅認為，柯文哲很明顯就是要戰，藍營很明顯就是要跟柯文哲合，所以他們戰和一定是往這個方向；但民進黨到現在如果戰和不定，出來要戰的都死在前線，主張要合的也被人家批評，「那你整個團體戰力被削弱的情況下，當然即使是一個貪污案的被告，都可以史無前例的高調，其實是來自於另外一面力量完全沒有出來，所以你會看到就是由藍白主導的力量。」

▲▼柯文哲周一交保步出北院，現場小草熱烈歡呼。（圖／記者李毓康攝）

